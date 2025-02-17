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 | Suat Vilgen

Putin'e 'aptal' demiş, camdan düşmüştü! Rus polisi 'intihar' diyerek olayı kapattı

Rusya'da Putin'e yönelik eleştirilerde bulunan bir muhalif şarkıcı Vadim Stroykin'in camdan düştüğü açıklanmıştı. Uluslararası kamuoyu bunun bir suikast olduğunu öne sürürken Rus polisi, vakayı intihar olarak açıkladı

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Putin'e 'aptal' demiş, camdan düşmüştü! Rus polisi 'intihar' diyerek olayı kapattı
KAYNAK:
The Guardian
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 12:15

Rusya'da son dönemdeki şüpheli "muhalif" ölümlerine bir yenisi eklenmişti. Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirileriyle sivrilen Vadim Stroykin isimli şarkıcı 9'uncu kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Rus polisi olay hakkındaki soruşturmasını tamamlarken vakayı intihar olarak kaydetti. Buna karşın uluslararası medya, bunun bir cinayet olduğu iddialarını öne sürdü.

"SU İÇMEYE GİTTİ VE ATLADI"

Rusya'daki en ciddi suçlardan biri olan Ukrayna ordusuna para göndermekle suçlanan Vadim Stroykin'in hayatının son anlarında tam olarak neler yaşandığı bilinmiyor. Rus medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Stroykin bir bardak su almak için mutfağa gitti, pencereyi açtı ve intihar etti. Cesedini yoldan geçen biri buldu.

İNGİLİZ BASINI ARKADAŞLARIYLA KONUŞTU

İngiliz The Guardian gazetesi ise 59 yaşındaki Rus şarkıcı ve söz yazarını en iyi tanıyanların bir kısmının onun intihar edeceğinden şüphe ettiği bilgisine yer verdi.


The Guardian'a demeç veren bir grup arkadaşı, Stroykin'in Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına duyduğu nefreti hiçbir zaman gizlemediğini, ülkede bu konuda açıkça konuşmanın giderek daha tehlikeli hale gelmesine rağmen sözünü sakınmadığını belirtti.

PUTİN'E "APTAL" DEMİŞTİ

Haberde, Ukrayna'nın işgal girişimi başladıktan bir ay sonra, Stroykin'in sosyal medya hesabından Putin'e yönelik, "Bu aptal, hem kendi halkına hem de kardeş bir ülkeye savaş açtı. Onun ölmesini istemiyorum, yargılanmasını ve hapse atılmasını istiyorum" diye yazdığı belirtildi.

Ayrıca Stroykin'in Sovyetler Birliği'nin son yıllarında Sovyet karşıtı bir gösteriye katıldığı için üniversiteden atıldığı ve zorla askere alındığı ortaya çıktı. Daha sonra kendi kendini yetiştirmiş bir müzisyen olarak tanınan Stroykin, Rusya'da ve dünyanın dört bir yanında öğrencilere çevrimiçi olarak dersler verdi.

Almanya'daki bir diğer arkadaşı ise Stroykin'in 2022 yılı içerisinde Avrupa'ya gitmeyi düşündüğünü ancak orada kalmak için gerekli belgeleri alamayacağını anladığını söyledi.

BU İLK DÜŞME VAKASI DEĞİL

Rusya'da Putin ve diğer önemli isimleri eleştirenlerin bazılarının gizemli koşullar altında, bazılarının da Stroykin'e benzer şekilde pencereden düşerek ölmesi dikkat çekiyor. Bazı vakalar intihar olarak kayda geçerken, birçok soruşturmada ise net bir sonuca ulaşılamadı.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı. Kaynak: Wikipedia)
ETİKETLER
#vladimir putin
#intihar
#intihar
#Rusya-ukrayna Savaşı
#Rusya
#Dünya
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