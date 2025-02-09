Putin'e küfreden şarkıcının talihsiz ölümü!

Rusya'da yine bir muhalif talihsiz bir kazayla hayatını kaybetti. Rus lider Vladimir Putin'e küfretmesiyle adından söz ettiren Rus şarkıcı Vadim Stroykin, polis baskını sırasında şüpheli bir şekilde öldü.

58 yaşındaki Stroykin, St. Petersburg'da polis baskın yaptığı esnada 10. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Yetkililer, Stroykin'in ölümünün araştırıldığını belirtti.

Rus şarkıcı Stroykin'in Ukrayna ordusuna bağış yaptığı da iddia ediliyordu.

''BU APTAL...''

Stroykin 2022 yılında yaptığı bir paylaşımda, "Bu aptal (Putin) hem kendi halkına hem de kardeş millete savaş ilan etti" demişti. Bir başka paylaşımında ise Stroykin, "Onun ölmesini istemiyorum; Onun yargılanıp hapse atıldığını görmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.