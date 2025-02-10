Putin'e KGB zihniyeti diz çöktürebilir! Eski NATO danışmanından dikkat çeken açıklamalar

ABD Savunma Bakanlığı'nın Avrupa ve NATO politikalarından sorumlu eski yardımcı yardımcısı Ian Brzezinski, Moskova'nın Ukrayna'da yenilebileceğini , ancak bunun ancak Batı'nın ekonomik ve askeri hakimiyetini tam olarak kullanması durumunda mümkün olacağını söyledi. Müzakerelerin faydasız olduğunu belirten Brzezinski, Putin'in ancak Soğuk Savaş tarzı bir stratejiyle masaya oturtulabileceğini ifade etti.

''RUSYA BU SAVAŞTA YENİLEBİLİR''

Rusya'nın savaşı sürdürme kapasitesinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Brzezinski, The Sun'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rusların savaşı sürdüreceğini ve uzun bir süre daha ilerleme kapasitesine sahip olduğunu fakat Rusya'nın bu savaşta yenilebileceğini düşünüyorum. Bunun için ise birilerinin Rusya'ya koşup anlaşma istemesine gerek yok. Sovyet zihniyeti yeterli.''

Rus liderin hala dünyaya Soğuk Savaş perspektifinden baktığını ve masaya oturtmanın anahtarının 'güçler korelasyonunu' sert bir şekilde değiştirmek olduğunu söyleyen Brzezinski, bu durumun ona barış aramaktan başka seçenek bırakmayacağını ifade etti.

BATI ESKİ TAKTİKLERİNİ KULLANMALI

Brzezinski, bu kırılma noktasını hızlandırmak için Batı'nın Sovyetler Birliği'ni zayıflatmaya yardımcı olan aynı taktikleri uygulaması gerektiğini savunuyor. Bunlara Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması, Rusya üzerindeki ekonomik baskının sıkılaştırılması ve Moskova'nın siyasi elitini hedef alan agresif bir bilgi kampanyasının başlatılması da dahil. Burada amacın Putin'i kendi içine odaklanma, yayılmacı ihtiraslardan uzaklaştırma olduğunu belirten Brzezinski, Soğuk Savaş sırasında Batı'nın SSCB'yi zayıflatmak için ekonomik savaş başlatmasına dikkat çekti.

Brzezinski, benzer taktiklerin (yaptırımları sıkılaştırmak, Ukrayna'ya askeri yardımı artırmak ve Putin'in nüfuzunu zayıflatmak için modern propagandayı kullanmak) Rusya'yı, tıpkı SSCB'nin çöküşü gibi, ekonomik ve siyasi olarak tükenmeye sürükleyebileceğini savundu.