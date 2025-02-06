Zelenskiy ülke ismi vererek açıkladı: Putin bir ülkeyi daha savaşa çekecek!

06 Şubat 2025 09:00 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 09:18

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşa dair önemli açıklamalarda bulundu. ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yardımlarda bir azalma olmadığını söyleyen Zelenskiy, Rusya'nın ise bir ülkeyi daha savaşa çekmeye çalıştığını öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bir ülkeyi daha savaşa çekmeye çalıştığını iddia etti. Rusya ile devam eden savaşa dair açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Rus lider Vladimir Putin'in savaşı bitirmek istemediğini hatta büyütmek istediğini daha fazla topraklara yaymak istediğini söyledi.

''BELARUS'U DA SAVAŞA ÇEKECEK''

Zelenskiy, önümüzdeki dönemde Rus güçlerinin Belarus'a konuşlanacağı iddiasında bulundu. Savaşa Belarus'un da müdahil olmasıyla beraber Baltık ülkelerinin daha fazla tehdit altında kalacağını savunan Zelenskiy, bölgede yeni kriz yaşanacağına ilişkin bir öngörüde bulunarak, "Putin Belarus'u da savaşa çekecek" dedi.

ABD'DEN YARDIMLAR AZALMADI

ABD'de Donald Trump'ın başkanlık koltuğunu devralmasıyla birlikte Ukrayna'ya olan desteğin azalacağı yönündeki iddialara da değinen Zelenskiy, Washington yönetiminin Kiev'e yardımlarında herhangi bir azalma olmadığını bildirdi. Zelenskiy, yardımlardan ötürü ABD'ye müteşekkir olduklarını ifade etti.

UKRAYNA'NIN KURSK'TAKİ VARLIĞI SÜRÜYOR

6 ay önce yeni bir savaş stratejisi geliştirerek sınıra yakın bir bölge olan Rusya'nın Kursk bölgesine saldıran Ukrayna, herhangi bir savunma hattının bulunmadığı bölgede ilerleme katederek güçlerini tahkim edebilmişti. Kursk'taki duruma da değinen Zelenskiy, bölgedeki savaşın Ukrayna lehine sürdüğünü belirtirken Moskova'nın kendilerini yakın bir zaman içerisinde Kursk'tan çıkaramayacağını söyledi.