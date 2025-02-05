Zelenskiy'den Putin'e şartlı yeşil ışık: Kendisini düşmanım olarak görüyorum

05 Şubat 2025 13:57 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:57

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı sonlandıracak anlaşma için yeşil ışık yaktı. Putin ile karşı karşıya oturarak görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Zelenskiy, müzakereler için şart koştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, verdiği bir röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile karşı karşıya oturarak görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek savaşı sonlandıracak anlaşmaya yeşil ışık yaktı.

Zelenskiy, "Eğer bu Ukrayna vatandaşlarına barışı sağlayabileceğimiz ve insan kaybı yaşamayacağımız tek seçenek ise o halde kesinlikle görüşmeye hazırım." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna lideri, görüşmelerde ABD ve Batı ülkelerinin varlığını da şart koşarak, "İnsanlar, diplomatik yola girmemiz gerektiğine inanıyorsa ve ben diplomatik yola girmeye hazır olduğumuza inanıyorum. (Görüşmelerde) ABD, Avrupa, Ukrayna ve Rusya olmalı." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİ DÜŞMANIM OLARAK GÖRÜYORUM"

Putin'e karşı kibar olmayacağını da dile getiren Zelenskiy, "Benim kendisine karşı tavrımın ne önemi olabilir? Ben kendisine karşı kibar olmayacağım. Ve kendisini düşmanım olarak görüyorum. Açıkçası, onun da beni düşman olarak gördüğüne inanıyorum." dedi.

ABD'nin yardımları kesme ihtimaline de değinen Zelenskiy, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yardıma ihtiyaç çok büyük ve bugün itibarıyla yardımlar durmuş değil. Malzemeler geçen yıl ya da son bir buçuk yıl olduğu gibi gelmeye devam ediyor. Süreçler biraz yavaşladığında ve bazı şeyler zamanında ulaşmadığında bile, daha sonradan ulaştı ve bize savunma güçlerimizi destekleme ve düşmana karşı kendimizi savunma imkanı verdi."