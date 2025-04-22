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 | Berrak Arican

Putin'in herkesten gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi! İddialar ağızları açık bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in herkesten gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi. Jimnastikçi Alina Kabaeva ile ilişkisi olduğu iddia edilen Rus liderin iki de oğlu olduğu öne sürüldü.

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Putin'in herkesten gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi! İddialar ağızları açık bıraktı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 15:02

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilinen iki kızının yanı sıra iki de oğlu olduğu iddia edildi. Kremlin karşıtı Rus sitesi VChK-OGPU'nun haberine göre, Putin'in jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva'dan iki oğlu olduğu birinin 4 diğerinin ise 10 yaşında olduğu iddia edildi. Habere göre, 10 yaşındaki Ivan Vladimirovich Putin ise ilk kez görüntülendi.

Putin'in herkesten gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi! İddialar ağızları açık bıraktı

''RUSYA'NIN EN YALNIZ ÇOCUĞU''

Ivan için ''Rusya'nın en gizli ve muhtemelen en yalnız çocuğu'' ifadeleri kullanıldı. Haberde, "Bu Ivan Vladimirovich Putin. Diğer çocuklarla neredeyse hiç iletişim kurmuyor, tüm zamanını korumalar, mürebbiyeler ve öğretmenlerle geçiriyor." denildi.

Ivan'ın 4 yaşında ve fotoğrafı bulunmayan bir de kardeşi olduğu öne sürüldü. İsminin ise Vladimir olduğu iddia edildi.

Putin'in herkesten gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi! İddialar ağızları açık bıraktı

''ÇOCUKLARIMLA MASAL FİLMİ İZLİYORUM''

Dailymail'in haberine göre, Rus lider Putin, 41 yaşındaki jimnastikçi Alina Kabaeva ile birlikteliğini hiçbir zaman doğrulamadı. Rus lider bir röportajında konuya ilişkin ''Benim özel hayatıma müdahale edilmesine izin vermem. Buna saygı gösterilmesi gerekir" demişti. Fakat birkaç ay önce bir soru-cevap oturumunda Putin, küçük çocuklarıyla masal filmleri izlediğini söylemişti.

Putin'in herkesten gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi! İddialar ağızları açık bıraktı

KRALİYET ÇOCUKLARI GİBİ SARAYDA EĞİTİM ALIYORLAR

Bir dönem Rusya'nın en güzeli kadını olarak anılan Alina Kabaeva ile ilişkisini hiçbir zaman doğrulamayan Putin'in Kabaeva'dan 4 çocuğu olduğu da iddialar arasında. Fakat Rus gazeteciler sadece iki oğlunu ortaya çıkarabildi. Çocukların gözden uzakta yüksek güvenlikli bir yerde yaşadığı belirtiliyor. Rus liderin, çocuklarına İngiliz ve Yeni Zelanda vatandaşlarından öğretmenler tuttuğu, Ukrayna Savaşı'yla beraber ise öğretmenleri Güney Afrika vatandaşlarıyla değiştirdiği öne sürülüyor. Çocukların Federal Koruma Servisi memurları tarafından korunduğu belirtiliyor. Okula gitmedikleri son Rus çarının kraliyet çocukları gibi Putin'in saraylarında eğitim aldıkları biliniyor.

Putin'in herkesten gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi! İddialar ağızları açık bıraktı

Öte yandan 72 yaşındaki Putin'in iki kızından da torunları olduğu biliniyor. Kızlarından Maria Vorontsova 39 yaşında, Katerina Tikhonova ise 38 yaşında.

Putin'in herkesten gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi! İddialar ağızları açık bıraktı
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Sıkça Sorulan Sorular

Vladimir Putin evli mi?
Putin 28 Temmuz 1983'te Lyudmila Shkrebneva ile evlendi ve 1985'ten 1990'a kadar Doğu Almanya'da birlikte yaşadılar. 28 Nisan 1985'te Leningrad'da doğan Mariya Putina ve 31 Ağustos 1986'da Dresden, Doğu Almanya'da doğan Yekaterina Putina adında iki kızları var. Nisan 2008'de Moskovsky Korrespondent'i Putin'in Shkrebneva'dan boşandığını açıkladı.
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