Putin'in herkesten sakladığı kızı babasına adeta öfke kustu! Seneler sonra sessizliğini bozdu

Özel hayatını sır gibi saklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en küçük kızı olduğu iddia edilen Elizaveta Krivonogikh sessizliğini bozdu. İlk olarak sosyal medya platformu Instagram'a geri döndü ardından Telegram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Alman basınından Bild gazetesi, ''Hayalet Kız, Putin'le hesabını gördü: Telegram grubunda maskesini çıkardı'' diyerek 22 yaşındaki genç kızın paylaşımlarını haberleştirdi.

''HAYATIMI MAHVEDEN ADAM''

Elizaveta Krivonogikh'in paylaşımlarında Putin'in adı geçmiyor. Fakat paylaşımlarını gören her sosyal medya kullanıcısı bahsettiği kişinin Putin olduğunu düşünüyor. Krivonogikh'in paylaşımında, ''Milyonların hayatlarını ellerinden alan, benim de hayatımı mahveden adam" ifadeleri yer alıyordu. Bild'in haberine göre, "Dünyaya tekrar yüzümü gösterebilmek özgürleştirici. Bana kim olduğumu ve hayatımı kimin mahvettiğini hatırlatıyor" yazdı.

'VLADİMİROVNA (VLADİMİR'İN KIZI)'

3 Mart 2003 tarihinde St. Petersburg'da doğan Krivonogikh'in Rus lider Vladimir Putin ile geçmişte evinde çalışan temizlik görevlisi Svetlana Krivonogich'in kızı olduğu düşünülüyor.

Dailymail'in haberine göre, iddialar 2020 yılında Kremlin'e muhalif araştırmacı gazetecilik projesi Proekt tarafından ortaya atıldı. Anne Krivonogich, iddialara göre yüklü miktarda para ile susturuldu. Fakat genç kızın kimliğinde "Vladimirovna (Vladimir'in kızı)" isminin bulunması dikkatlerden kaçmadı.

SAVAŞ BAŞLADI ORTADAN KAYBOLDU

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminden önce Krivonogikh, özel jetlerle ülkede geziyor, en pahalı yerlerden giyiniyor, özel tasarımcılarla çalışıyordu. Fakat savaşın başlamasıyla beraber Instagram hesabı sosyal medyadan silindi. Ardından Fransa'da ortaya çıktı, 2024'te ICART Kültür ve Sanat Yönetimi Okulu'ndan mezun oldu.

Rusya'dan ayrılmadan önce Instagram hesabındaki son paylaşımlarından birine, ''Canım St. Petersburg'umda son bir tur atamıyorum. En sevdiğim yerleri ve mekanları ziyaret edemiyorum" yazdı.

GERİ DÖNÜŞÜ BAMBAŞKA OLDU

Sosyal medyaya yeniden dönmesinin ardından ise Ukrayna'daki savaşı açık bir dille eleştirmeye başladı, lüks tüketimi de kınayan ifadeler kullanmaya başladı. Hatta Fransa'da iki galeride savaş karşıtı sergilerin organizasyonunu üstlendiği, videolar hazırladığı iddia ediliyor. Putin'in yakın çevresindeki isimlerden merhum Oleg Rudnov'a atıfla Elizaveta Rudnova ismini aldığı, böylece gerçek kimliğini saklamaya çalıştığı da iddialar arasında.

Öte yandan Putin'in ayrıca eski jimnastikçi ve Olimpiyat altın madalyalı Alina Kabaeva ile 10 ve 6 yaşında iki gizli oğlu olduğu da söyleniyor.