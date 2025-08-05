Rusya'da depremin ardından tırmanan tehlike: Uyanan yanardağlar! Patlamaların şiddeti artabilir

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda gerçekleşen 8,8 büyüklüğündeki deprem yanardağları uyandırdı. 30 Temmuz'da meydana gelen depremin ardından Klyuçevskaya Sopka yanardağında patlamalar meydana gelmeye başladı. Son olarak 5 Ağustos'ta 7 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürten yanardağ gitgide daha da tehlikeli bir hale geliyor.

Rusya Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü DVO RAN tarafından bildirilen volkanik olayda, kül izinin, yanardağın doğu-güneydoğusunda 490 kilometre boyunca uzandığı açıklandı.

Rusya Deprem Tahminleri, Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Sismik ve Volkanik Tehlike Riskleri Uzmanlık Konseyi'nin Kamçatka şubesi verilerine göre, Klyuçevskaya'da önümüzdeki günlerde 10 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürmeleriyle birlikte patlamaların şiddeti artabilir.

DEPREMİN ARDINDAN YENİ KONİ OLUŞMUŞTU

8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kamçatka'da yüzlerce deprem kaydedildi. Klyuchevskoy yanardağında ise yeni bir koni oluşmasına neden oldu.

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlk tespitlere göre yanardağın batı yamacında güçlü patlamalar ve lav akışı gözlemlendi" denilerek, yanardağdaki hareketliliğin normal ve termal kameralarla incelendiği de aktarıldı.

BİR BAŞKA YANARDAĞ DA PATLADI

Öte yandan Krasheninnikov Yanardağı, 1550 yılından bu yana ilk kez faaliyete geçti. Yanardağın yeniden faaliyete geçmesi, bölgede kaydedilen en şiddetli depremlerden birinin ardından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.