Rusya deprem sonrası yanardağ felaketiyle sarsıldı! Patlamalar meydana geliyor

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin bildirdiğine göre, Rusya'nın Kamçatka yarımadasında bulunan Klyuchevskoy Yanardağı, bölgede meydana gelen depremlerin ardından faaliyete geçti.

VOLKANDA YENİ KONİ OLUŞTU

Kamçatka bölgesinde, 24 saat içinde 200 deprem kaydedilmesinin ardından, volkanda yeni bir koni oluştu. Bu bilgi, RIA'ya göre Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Birleşik Jeofizik Servisi'nin Kamçatka şubesinin raporunda yer aldı.

Habere göre bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Şu anda Klyuchevskoy faaliyette, patlama gerçekleşiyor."

KAMÇATKA'DA 8,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Güney Doğu Asya ülkeleri ve ABD'nin çeşitli bölgelerinde tsunami uyarıları verildi.

Rusya'nın doğusundaki 8,8 büyüklüğündeki deprem ve çok sayıda artçı sarsıntının ardından, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler tsunami uyarısı ve tahliye çağrılarında bulundu.