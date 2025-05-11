Putin'in İstanbul teklifinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ateşkesi İstanbul'da ön koşulsuz olarak doğrudan görüşme teklifinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, bu teklifin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna'ya 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'tan savaşa ilişkin ilk açıklama geldi. Kendi sosyal medya platformu olan Truth Social'da açıklama yapan ABD lideri, ''Çok daha iyi bir dünya olacak'' diyerek şu ifadeleri kullandı:

''Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen ‘kan gölü’ umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün. Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak. Bunun olmasını sağlamak için her iki tarafla da birlikte çalışmaya devam edeceğim. ABD bunun yerine yeniden inşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta yaklaşıyor.''

PUTİN'İN İSTANBUL TEKLİFİ

Rusya'nın başkenti Moskova'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere yeniden başlanmasını teklif etti.

Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" sözlerini kullandı.