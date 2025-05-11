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 | Berrak Arican

Putin'in İstanbul teklifinin ardından Kremlin'den Ukrayna'ya mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da ateşkes görüşmeleri teklifine dair Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya bir mesaj iletti.

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Putin'in İstanbul teklifinin ardından Kremlin'den Ukrayna'ya mesaj
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 13:22

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da Kiev yönetimiyle doğrudan görüşmeler yapılması yönündeki önerisinin ardından Kremlin'den bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın barışçıl çözüm bulma yönündeki gerçek niyetini teyit ettiğini söyledi.

Putin'in İstanbul teklifinin ardından Kremlin'den Ukrayna'ya mesaj

''PUTİN MÜZAKERELERE HAZIR''

Peskov, Perviy televizyon kanalına Putin'in Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan müzakere teklifine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kalıcı barışın ancak ciddi müzakerelerle sağlanabileceğini kaydeden Peskov, Putin'in bu müzakerelere hazır olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Peskov, "Bu, barışçıl bir çözüm bulma yönünde gerçek bir niyeti teyit eden çok ciddi tekliftir." dedi.

PUTİN'İN İSTANBUL'DA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ TEKLİFİ

Rusya'nın başkenti Moskova'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere yeniden başlanmasını teklif etti.

Putin'in İstanbul teklifinin ardından Kremlin'den Ukrayna'ya mesaj

Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" sözlerini kullandı.

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