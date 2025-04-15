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 | Berrak Arican

Putin'in 'kalıcı barış' isteğini ileten Trump'ın özel temsilcisi barış planına dair detayları açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış planının detaylarından bahsetti. Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'kalıcı barış' istediğini söyledi.

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Putin'in 'kalıcı barış' isteğini ileten Trump'ın özel temsilcisi barış planına dair detayları açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 13:11

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Witkoff, görüşmenin 5 saat sürdüğünü ve 'zorlu' geçtiğini söyledi. "Putin'in talebi, kalıcı barışın sağlanması yönünde" diyen Witkoff anlaşmanın detaylarına dair de bilgi verdi.

Putin'in 'kalıcı barış' isteğini ileten Trump'ın özel temsilcisi barış planına dair detayları açıkladı

BARIŞ ANLAŞMASININ İÇERDİKLERİ

Witkoff, olası bir barış anlaşmasının yalnızca ilhak edilen beş bölgede ateşkes sağlanmasının yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi talebini ve ABD ile Rusya arasındaki ticaretin artırılmasını da içereceğini kaydetti.

Rusya, 2014'te Kırım'ı, 2022'de savaşın başlamasının ardından da Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmişti.

Putin'in 'kalıcı barış' isteğini ileten Trump'ın özel temsilcisi barış planına dair detayları açıkladı

İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİ

Witkoff, İran ile ABD arasında Umman'da devam eden görüşmelere de değindi. Özel Temsilci Witkoff, görüşmelerin, İran'ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırılmasını istemek yerine, uranyum seviyelerinin düşürülmesiyle ilgili olacağını belirtti.

İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesinin yüzde 3,67 ile sınırlandırması gerektiğini dile getiren Witkoff, bu sorunun diplomatik yollarla çözülmeye çalışılacağını ifade etti.

Putin'in 'kalıcı barış' isteğini ileten Trump'ın özel temsilcisi barış planına dair detayları açıkladı

Witkoff, buna uyulmaması durumunda, "hiç kimse için iyi olmayacak alternatifler aramak zorunda kalacaklarını" dile getirdi.

Sıkça Sorulan Sorular

ABD-İran görüşmeleri nasıl başladı?
Trump, 30 Mart’ta, nükleer programını "tamamen sona erdirmesini" talep ettiği İran’ı, nükleer silah geliştirmeme konusunda ABD ile anlaşmaya varılmazsa ”daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını" savunmuştu. İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmış, taraflar, 19 Nisan’da yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu.
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