Putin'in 'kalıcı barış' isteğini ileten Trump'ın özel temsilcisi barış planına dair detayları açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Witkoff, görüşmenin 5 saat sürdüğünü ve 'zorlu' geçtiğini söyledi. "Putin'in talebi, kalıcı barışın sağlanması yönünde" diyen Witkoff anlaşmanın detaylarına dair de bilgi verdi.

BARIŞ ANLAŞMASININ İÇERDİKLERİ

Witkoff, olası bir barış anlaşmasının yalnızca ilhak edilen beş bölgede ateşkes sağlanmasının yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi talebini ve ABD ile Rusya arasındaki ticaretin artırılmasını da içereceğini kaydetti.

Rusya, 2014'te Kırım'ı, 2022'de savaşın başlamasının ardından da Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmişti.

İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİ

Witkoff, İran ile ABD arasında Umman'da devam eden görüşmelere de değindi. Özel Temsilci Witkoff, görüşmelerin, İran'ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırılmasını istemek yerine, uranyum seviyelerinin düşürülmesiyle ilgili olacağını belirtti.

İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesinin yüzde 3,67 ile sınırlandırması gerektiğini dile getiren Witkoff, bu sorunun diplomatik yollarla çözülmeye çalışılacağını ifade etti.

Witkoff, buna uyulmaması durumunda, "hiç kimse için iyi olmayacak alternatifler aramak zorunda kalacaklarını" dile getirdi.