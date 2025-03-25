'Putin'in korktuğu tek kişi' diyerek açıkladı! Kremlin'e yaptırım tehdidi işe yaradı iddiası

Donald Trump'ın ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber ABD ve Rusya arasında yeni bir sayfa açıldı. ABD ve Rus heyetleri seneler sonra bir araya geldi ve Ukrayna'daki savaşı bitirmek için görüşmeler yürütüyorlar. Dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yeniden başlayan heyetler arası görüşmeler sırasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ise ABD basınına konuştu.

PUTİN'İN KORKTUĞU TEK KİŞİ

Zelenskiy, ABD'nin savaşı sona erdirmek için yürüttüğü diplomatik çabalar dikkat çekti. Ukraynalı lider, "Görünüşe göre Putin'in korktuğu tek kişi Donald Trump. Barış sürecinde bir noktada ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombardımanlarını sürdürmesi nedeniyle Kremlin'e yaptırım tehdidinde bulunduğunda Ruslar gerçekten korktu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın zamanla Putin'in güvenilmez ve göründüğünden daha zayıf olduğunu anlayacağını umduğunu belirten Zelenskiy, "Rusya'nın bu savaşı kazanması, yalnızca Ukrayna için değil, ABD'nin mevcut liderleri dahil tüm Batı için bir felaket olur" ifadelerini kullanarak, Trump ve ekibinin böyle bir yenilgiyi kabul etmeyeceğini vurguladı.

TRUMP VE ZELENSKİY TARTIŞMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD'ye giderek Oval Ofis'te Donald Trump ile görüşmüş, görüşme sırasında sert bir tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.