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 | Berrak Arican

'Putin'in korktuğu tek kişi' diyerek açıkladı! Kremlin'e yaptırım tehdidi işe yaradı iddiası

ABD ve Rus heyetlerinin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüşmeleri sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD basınına konuştu. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'korktuğu teki kişi' diyerek açıklamalarda bulundu.

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'Putin'in korktuğu tek kişi' diyerek açıkladı! Kremlin'e yaptırım tehdidi işe yaradı iddiası
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 12:52

Donald Trump'ın ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber ABD ve Rusya arasında yeni bir sayfa açıldı. ABD ve Rus heyetleri seneler sonra bir araya geldi ve Ukrayna'daki savaşı bitirmek için görüşmeler yürütüyorlar. Dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yeniden başlayan heyetler arası görüşmeler sırasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ise ABD basınına konuştu.

PUTİN'İN KORKTUĞU TEK KİŞİ

Zelenskiy, ABD'nin savaşı sona erdirmek için yürüttüğü diplomatik çabalar dikkat çekti. Ukraynalı lider, "Görünüşe göre Putin'in korktuğu tek kişi Donald Trump. Barış sürecinde bir noktada ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombardımanlarını sürdürmesi nedeniyle Kremlin'e yaptırım tehdidinde bulunduğunda Ruslar gerçekten korktu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın zamanla Putin'in güvenilmez ve göründüğünden daha zayıf olduğunu anlayacağını umduğunu belirten Zelenskiy, "Rusya'nın bu savaşı kazanması, yalnızca Ukrayna için değil, ABD'nin mevcut liderleri dahil tüm Batı için bir felaket olur" ifadelerini kullanarak, Trump ve ekibinin böyle bir yenilgiyi kabul etmeyeceğini vurguladı.

TRUMP VE ZELENSKİY TARTIŞMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD'ye giderek Oval Ofis'te Donald Trump ile görüşmüş, görüşme sırasında sert bir tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Trump ve Zelenskiy kavgasında ne oldu?
ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu. Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki göstermişti. Trump ve Zelenskiy arasında kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından ikilinin planları iptal olmuş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrılmıştı.
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