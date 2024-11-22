Putin'in nükleer doktrin imzası NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplantı duyuruldu
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Ukrayna'ya tahsis ettiği ATACMS füzelerinin Rusya üzerinde kullanılmasına onay vermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin atılan bu adım sonrası nükleer doktrini imzalamadı. İmzanın ardından NATO harekete geçti. NATO'nun salı günü olağanüstü toplanacağı ve toplantıya Ukrayna'nın da katılacağı bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya tahsis edilen uzun menzilli ATACMS füzelerinin Rusya'ya karşı kullanılabilmesine onay vermesinin ardından güçlenmiş nükleer doktrinin kararnamesini imzalamıştı.
Putin'in nükleer hamlesinin ardından NATO harekete geçti. NATO'nun salı günü olağanüstü toplanacağı ve toplantıya Ukrayna'nın da katılacağı bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Kasım'da ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde karşılık olarak nükleer ile yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrine imzayı attı.
Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısında bulunması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak tanınırken, insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.
Rusya'ya "bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması" da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken, söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri de olası saldırganlığın tarafı sayılacak.
Moskova'nın bu adımı, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği iddialarının ardından gelmişti.