Rastgele geçen bir fırtına bulutu dehşeti yaşattı! Plaja yıldırım düştü: 20 kişi yaralandı

ABD'nin South Carolina eyaletindeki bir halk plajına yıldırım isabet etti. Olayda 12'si çocuk 20 kişi yaralandı.

ABD'nin doğusunda yer alan South Carolina eyaletindeki bir halk plajına yıldırım isabet etti. Lake Murray bölgesinde bulunan Dreher Shoals Barajı'ndaki parkın plaj bölümünde meydana gelen olayın ardından bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

20 KİŞİ YARALANDI

Lexington County Sözcüsü Vanessa Diaz, yaptığı açıklamada, olayda 12'si çocuk, 18 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 2 kişinin ise olay yerinde ayakta tedavi edildiğini söyledi.

''RASTGELE GEÇEN BİR FIRTINA BULUTUYDU''

Olayın sıcak bir günde meydana geldiğini belirten Diaz, "Yağmur yağmadı veya buna benzer bir şey olmadı, sadece rastgele geçen bir fırtına bulutuydu. Park, geçici olarak kapatıldı." dedi.