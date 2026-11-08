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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 12:42

Reddedilince genç kızı vahşice öldürdü, cansız bedenini köpekler yedi

Brezilya'da korkunç bir cinayet gün yüzüne çıktı. Çinli bir kişi, 18 yaşındaki genç kızı hediye bahanesiyle evine çağırdı ve vahşice katletti. Genç kızın cansız bedeni iki pitbull köpeği tarafından parçalanmış bir halde bulundu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Reddedilince genç kızı vahşice öldürdü, cansız bedenini köpekler yedi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 12:42

'da esnaf olan Çin vatandaşı Qiu Zhaohu, senelerdir tanıdığı 18 yaşındaki Marcelle Júlia Araújo da Silva'yı kendisiyle romantik ilişki yaşamak istemediği için öldürdü. 

Reddedilince genç kızı vahşice öldürdü, cansız bedenini köpekler yedi

HEDİYE BAHANESİ

Zhaohu, genç kıza bir hediye hazırladığını ve vermek için ısrarcı olduğunu söyledi, evine davet etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında genç kızın sabah saatlerinde eve girdiği görüldü. Ancak Marcelle'nin evden çıktığına ilişkin herhangi bir görüntüye rastlanmadı. Saatler sonra Zhaohu'nun üzeri mavi brandayla örtülü bir el arabasını iterek evinden ayrıldığı tespit edildi.

Reddedilince genç kızı vahşice öldürdü, cansız bedenini köpekler yedi

PİTBULL KÖPEKLERİ CESEDİ PARÇALADI

Genç kızın cansız bedeni, Zhaohu'ya ait başka bir mülkte brandaya sarılı halde bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin iki pitbull tarafından kısmen parçalandığı belirlendi. Cinayetin ardından 'dan kaçan Zhaohu, polis ekiplerinin Sao Paulo'da düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.

Sorgusunda Marcelle'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlının, olayın ardından bir kişiye "Onu zaten öldürdüm, şimdi de kendimi öldüreceğim" şeklinde mesaj gönderdiği de tanık ifadesine yansıdı.

Reddedilince genç kızı vahşice öldürdü, cansız bedenini köpekler yedi

38 YIL HAPİS CEZASI

Kadın cinayeti ve cesedi gizleme suçlarını kabul eden Qiu Zhaohu, 29 Ekim'de görülen davada 38 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Hakim, kararında olayın tipik bir kadın cinayeti örneği olduğunu vurgulayarak genç kızın bedeninin köpeklere bırakılmasının son derece dehşet verici olduğunu belirtti. 

Öte yandan bölgede yakisoba eriştesi satan bir tezgah işleten ve Xau lakabıyla tanınan Qiu Zhaohu'nun, Marcelle ve ailesini en az 10 yıldır tanıdığı öğrenildi. 

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ETİKETLER
#Brezilya
#são paulo
#rio de janeiro
#Qiu Zhaohu
#Marcelle Júlia Araújo Da Silva
#Dünya
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