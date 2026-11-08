Reddedilince genç kızı vahşice öldürdü, cansız bedenini köpekler yedi

Brezilya'da esnaf olan Çin vatandaşı Qiu Zhaohu, senelerdir tanıdığı 18 yaşındaki Marcelle Júlia Araújo da Silva'yı kendisiyle romantik ilişki yaşamak istemediği için öldürdü.

HEDİYE BAHANESİ

Zhaohu, genç kıza bir hediye hazırladığını ve vermek için ısrarcı olduğunu söyledi, evine davet etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında genç kızın sabah saatlerinde eve girdiği görüldü. Ancak Marcelle'nin evden çıktığına ilişkin herhangi bir görüntüye rastlanmadı. Saatler sonra Zhaohu'nun üzeri mavi brandayla örtülü bir el arabasını iterek evinden ayrıldığı tespit edildi.

PİTBULL KÖPEKLERİ CESEDİ PARÇALADI

Genç kızın cansız bedeni, Zhaohu'ya ait başka bir mülkte brandaya sarılı halde bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin iki pitbull tarafından kısmen parçalandığı belirlendi. Cinayetin ardından Rio de Janeiro'dan kaçan Zhaohu, polis ekiplerinin Sao Paulo'da düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.

Sorgusunda Marcelle'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden zanlının, olayın ardından bir kişiye "Onu zaten öldürdüm, şimdi de kendimi öldüreceğim" şeklinde mesaj gönderdiği de tanık ifadesine yansıdı.

38 YIL HAPİS CEZASI

Kadın cinayeti ve cesedi gizleme suçlarını kabul eden Qiu Zhaohu, 29 Ekim'de görülen davada 38 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Hakim, kararında olayın tipik bir kadın cinayeti örneği olduğunu vurgulayarak genç kızın bedeninin köpeklere bırakılmasının son derece dehşet verici olduğunu belirtti.

Öte yandan bölgede yakisoba eriştesi satan bir tezgah işleten ve Xau lakabıyla tanınan Qiu Zhaohu'nun, Marcelle ve ailesini en az 10 yıldır tanıdığı öğrenildi.