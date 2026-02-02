Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Refah Sınır Kapısı çift yönlü olarak açıldı fakat kısıtlamalar var!

İsrail'in işgali altında olan Refah Sınır Kapısı, 2 yılın ardından iki yönlü olarak yeniden açıldı. İlk gün gidiş-dönüş yönünde 50 Filistinlinin geçişine izin verilecek.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
11:48
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
11:51

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının 2. aşaması kapsamında dün kısmi geçişlere açılan Refah Sınır Kapısı'nda yeni bir hareketlilik yaşanıyor. İsrail'in 2024 yılında "Hamas'a yönelik silah kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası" olarak kapattığı Refah Sınır Kapısı, yaklaşık 2 yılın ardından iki yönlü olarak yeniden açıldı.

Refah Sınır Kapısı çift yönlü olarak açıldı fakat kısıtlamalar var!

İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklama yapan İsrailli güvenlik yetkilisi, Avrupa'dan gelen izleme ekiplerinin sınır kapısına ulaştığını ve Refah'ın "hem giriş hem de çıkış için Gazzelilere açıldığını" söyledi.

Refah Sınır Kapısı çift yönlü olarak açıldı fakat kısıtlamalar var!

İLK GÜN İÇİN SADECE 50 FİLİSTİNLİYE İZİN VAR

Mısırlı ve İsrailli güvenlik yetkilileri, Gazze'nin Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı trafik için yeniden açıldığını ve bunun barış sürecinin ilerlemesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. İsmi açıklanmayan bir Mısırlı yetkili, ABD medyasına yaptığı açıklamada, sınır kapısının açıldığı ilk gün gidiş-dönüş yönünde 50 Filistinlinin geçişine izin verileceğini söyledi.

Refah Sınır Kapısı çift yönlü olarak açıldı fakat kısıtlamalar var!

Mısır medyası, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan hastanelerde tedavi gören Filistinli hastaların sınır kapısından geçişi için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

#Dünya
