Reform tasarısı Tayvan meclisini karıştırdı: Parti üyesi belgeleri alıp kaçtı

17 May 2024 16:34 - Güncelleme : 17 May 2024 16:35

Tayvan'da reform tartışmaları meclisi karıştırdı. İlk olarak Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'daki reform tartışmaları nedeniyle Yasama Meclisi üyeleri, kürsü önceliği için kavga etti.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, ocaktaki başkanlık seçimlerini kazanan Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'ta göreve başlamasına günler kala Yasama Meclisindeki reform tartışmaları kavgaya dönüştü.

2 GÜNDÜR MECLİS ÖNÜNDE NÖBETTELER

Muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintag/KMT) ile Tayvan Halk Partisi (TPP) üyeleri, Meclisin hükümet üzerindeki yetkilerini arttıran ve yalan beyanda bulunan üyelerin cezalandırılmasını öngören reform tasarısını teslim etmek üzere 15 Mayıs'tan beri Meclis binası önünde nöbet tutuyor.

Sabah Yasama Meclisi'nin kapısının açılmasına 15 dakika kala kürsüye çıkma ve yasama teklifini sunma önceliği için tartışan tarafların arasında arbede çıktı.

Muhalefettekiler, kürsü önceliği için kapının açılmasıyla iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) üyelerinden hızlı davranarak kürsüye geçti.

İKTİDAR PARTİ ÜYESİ BELGELERİ ALIP KAÇTI

Meclis üyeleri arasındaki arbedeye rağmen oturum 08.30'da olağan akışında başladı, 10.30'da ele alınan maddenin doğrudan oylanmasına geçilmesi üzerine taraflar kavga etti. Oylama sırasında kürsüye ulaşmaya çalışan taraflar, birbirlerini itip çekti.

İktidar partisi üyesi, reform tasarısının geçmesini engellemek için oylama kağıdını alıp kaçtı.

Meclis başkanı, 10.38'de oylamanın sonlandırıldığını duyurdu.