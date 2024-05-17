Rus lider Putin'den 'İstanbul Anlaşmaları' vurgusu: Müzakerelerin temeliydi

17 May 2024 14:25 - Güncelleme : 17 May 2024 14:46

Rus lider Vladimir Putin, yeni döneminde ilk ziyaretini Çin'e yaptı. Çin ziyaretinin 2. gününde gazetecilerin sorularını cevaplayan Putin, Ukrayna savaşını değerlendirdi. Çin'in 'Ukrayna krizinin' çözülmesini istediğini söyleyen Putin, "İstanbul anlaşmaları ve 2022'de askerlerin Kiev'den çekilmesiyle Rusya bir kez daha aldatıldı" dedi.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Putin, "Ukrayna ile ilgili konuşmayı hiçbir zaman reddetmedik. İsviçre konferansını takip edeceğiz" diye ekledi. Ancak bu konferansın, Rusya'ya ülti̇matom vermek i̇çi̇n tasarlandığına i̇nandığını belirtti.

''HARKOV'DA AMAÇ TAMPON BÖLGE OLUŞTURMAK''

Ukrayna'da Harkov'u işgal etmek için şiddetli saldırılar devam ederken Putin, Harkov saldırısında Kiev'in suçlanması gerektiğini öne sürdü. Harkov'u ele geçirme planının şu ana kadar olmadığını söyleyen Putin, "Özel askeri operasyon bölgesinde tampon bölge oluşturuyoruz" dedi.

''UKRAYNA MÜZAKERELERİNİN TEMELİ İSTANBUL ANLAŞMALARI''

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "Macron'un olimpiyat ateşkesi fikrini" konuştuklarını da belirterek, "Rusya-Ukrayna konusunda kime güvenebileceğini anlamaya çalışıyor. Müzakereleri reddeden Rusya değil Ukrayna'ydı. İstanbul anlaşmaları Ukrayna müzakerelerinin temelidir" ifadelerini kullandı.

Putin, yeri geldiğinde Rusya'nın Ukrayna'nın meşru makamlarıyla her türlü belgeyi imzalaması gerekeceğini söyledi.

ZELENSKİY'NİN GÖREV SÜRESİ İÇİN SON GÜNLER

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin görev süresinin 21 Mayıs itibarıyla dolacak olmasına ilişkin şöyle konuştu:

"Kendisinin meşruluğuna yönelik sorunun cevabını Ukrayna’nın siyasi ve hukuk sistemi cevaplamalı. Bu konu elbette önemli çünkü iş (Ukrayna savaşı) herhangi bir belgenin imzalanmasına gelince, elbette böylesine kritik bir konudaki belgeleri meşru makamlarla imzalamamız gerekiyor."

''ABD'NİN RUS BANKACILIĞINA YAPTIRIMLARI: APTALLIK''

ABD’nin Rus bankacılık sistemine yönelik yaptırımlarını "aptallık" olarak nitelendiren Putin, "Bu, Amerikan siyasi elitleri açısından büyük bir aptallık ve hata. Kendilerine çok büyük zarar veriyorlar, küresel rezerv para birimi olarak dolara yönelik güveni baltalıyorlar." dedi.

Rusya’nın uluslararası ödemelerde yaşadığı sorunun aşılması için çeşitli çözümlerin bulunduğunu kaydeden Putin, "Bu konu ekonomik faaliyetlerde bulunanlar tarafından istişare ediliyor. Sorunun çözümü mevcut ve elbette bunun devlet düzeyinde de desteklenmesi gerekiyor. Umuyorum böyle de olacak." ifadelerini kullandı.