Senegal'de Fransa karşıtı sesler yükselmeye başladı: Ülkemizdeki varlıklarını sorgulamalıyız

17 May 2024 11:55 - Güncelleme : 17 May 2024 12:06

Fransa'da film gibi olay! Mahkumları taşıyan minibüse pusu kurdular! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da film gibi olay! Mahkumları taşıyan minibüse pusu kurdular! Ölü ve yaralılar var

Nijer, Burkina Faso ve Mali'deki iktidar değişimlerinin ardından Fransız birliklerini sınır dışı etmesiyle beraber Senegal'den de Fransa karşıtı sesler yükselmeye başladı. Senegal'deki 24 Mart'ta gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminin ardından başbakan olan Ousmane Sonko, ülkesindeki Fransız birliklerini eleştirdi.

''FRANSIZ BİRLİKLERİNİN VARLIĞINI SORGULAMALIYIZ''

Sonko, "Bağımsızlığımızın üzerinden 60 yılı aşkın süre geçtikten sonra Fransız ordusunun neden hala ülkemizdeki çeşitli askeri üslerden faydalandığı ve bu varlığın ulusal egemenliğimiz ve stratejik özerkliğimiz üzerindeki etkisini sorgulamalıyız." ifadesini kullandı.

Senegal'in kendi topraklarına hakim olma arzusunun altını çizen Sonko, bu durumun ülkedeki yabancı askeri üslerin varlığıyla bağdaşmadığına işaret etti.

Öte yandan Sonko, Sahel bölgesindeki güvenlik sorunlarına karşı işbirliğini sürdüreceklerini belirterek, "Kardeşlerimizi Sahel'de bırakmayacağız ve bağları güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.