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 | Berkay Alptekin

Rehine takasına damga vurdu! İsrailli rehine Hamas askerlerini alınlarından öptü

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakılacak hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 5'ini Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim ederek serbest bıraktı. Takas sırasında, İsrailli Eliyah Cohen, Kassam Tugayları askerlerini alnından öptü. O anlara ait görüntüler dünyada büyük yankı uyandırdı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 16:01

Hamas, İsrail ile gerçekleştirilen Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakılacak hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 3'ünü daha Nusayrat Mülteci Kampı'nda Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim ederek serbest bıraktı. İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esir takasının yedinci turu kapsamında, Gazze Şeridi'ndeki hayattaki 6 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyordu. İsrailli esirlerden Hisham al-Sayed'in Gazze kentinden serbest bırakılacağı bildirildi.

ASKERLERİ ALINLARINDAN ÖPTÜ

Öte yandan, Nusyrat Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen esir takası töreni sırasında, İsrailli Eliyah Cohen, Kassam Tugayları askerlerinin alnından öptü. O anlara ait görüntüler dünyada büyük yankı uyandırdı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hamas-İsrail savaşı ne zaman başladı?
Hamas-İsrail Savaşı, İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Aksa Tufanı Savaşı ve İsrail tarafından Demir Kılıçlar Operasyonu olarak adlandırılan, 7 Ekim 2023 tarihinde paramiliter örgüt Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, İsrail geneline geniş çaplı saldırısı ile başlayan bir savaştır.
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