Rehine takasına damga vurdu! İsrailli rehine Hamas askerlerini alınlarından öptü

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakılacak hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 5'ini Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim ederek serbest bıraktı. Takas sırasında, İsrailli Eliyah Cohen, Kassam Tugayları askerlerini alnından öptü. O anlara ait görüntüler dünyada büyük yankı uyandırdı.
Hamas, İsrail ile gerçekleştirilen Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakılacak hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 3'ünü daha Nusayrat Mülteci Kampı'nda Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim ederek serbest bıraktı. İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.
Esir takasının yedinci turu kapsamında, Gazze Şeridi'ndeki hayattaki 6 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyordu. İsrailli esirlerden Hisham al-Sayed'in Gazze kentinden serbest bırakılacağı bildirildi.
Öte yandan, Nusyrat Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen esir takası töreni sırasında, İsrailli Eliyah Cohen, Kassam Tugayları askerlerinin alnından öptü. O anlara ait görüntüler dünyada büyük yankı uyandırdı.