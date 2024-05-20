Reisi’nin ölümünde İsrail'in parmağı var mı? "İran bunu kanıtlayamayacaktır"

20 May 2024 10:52 - Güncelleme : 20 May 2024 10:57

Dün Azerbaycan'da Aliyev ile görüşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopterine binip ülkesine doğru yola çıktı. Reisi'nin bulunduğu helikopter; Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık araziye çakıldı. Uzun süre helikopter enkazına ulaşılamadı ve Türk Akıncı TİHA'sı İran arama ekiplerine enkazı bulmaları için önemli bir destek verdi.

Gece boyunca devam eden arama-kurtarma çalışmaları sabah kadar sürdü. Daha sonrasında İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Reisi'nin ölümünün ardından suikast iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin çevresinde çekilen görüntüler kafa karıştırdı. Fransız basını helikopterin pilotunun Mossad ajanı olduğunu öne sürdü.

REİSİ'NİN ÖLÜMÜNDE İSRAİL'İN PAYI VAR MI?

Gündemde dolanan diğer bir iddia ise Reisi'nin ölümünün arkasında İsrail'in olduğu... TGRT Haber ekranlarında konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe şu ifadeleri kullandı:

"İran bunun altında herhangi bir delille İsrail olduğunu kanıtlayamayacaktır. Kanıtlasa bile İsrail'e sert bir cevap vermesi İsrail'in işine yarar. Bunun için bunu planlamış olabilir İsrail. Varsayımlar üzerinde yorumluyoruz. Ancak İran şu anda İsrail'i suçlayıcı bir tavır alamaz"