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 | Berkay Alptekin

Resmen duyurdular! Türk vatandaşlarına Norveç'te mülk edinme ve oturma hakkı

Resmi Gazete'de yayımlanan Spitsbergen Anlaşması resmen yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında Türk vatandaşlarına yeni haklar tanındı. Svalbard takımadalarında Türk vatandaşları ve şirketleri artık mülk edinebilecek ve oturma iznine sahip olacak.

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Resmen duyurdular! Türk vatandaşlarına Norveç'te mülk edinme ve oturma hakkı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 16:16
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 16:25

Norveç'e bağlı Svalbard takımadalarının statüsünü belirleyen Spitsbergen Anlaşması'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla yürürlüğe girmesi sonrası Türk vatandaşları mülk edinme, oturma ve bilimsel araştırma yapma hakkı elde etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla Arktik bölgesindeki Svalbard takımadalarının statüsünü belirleyen Spitsbergen (Svalbard) Anlaşması Türkiye bakımından yürürlüğe girdi.

TANINAN HAKLAR NELER?

Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Şubat 1920 tarihinde imzalanan ve 1925 yılından bu yana yürürlükte olan anlaşma, Norveç'in adalar üzerindeki egemenliğini tanımakla beraber, taraf olan üçüncü ülkelerin vatandaşlarına Svalbard takımadaları üzerinde mülk edinme ve ikamet ile balıkçılık ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme hakkı tanımaktadır.

TÜRK VATANDAŞLARINA BİRÇOK HAK TANINIYOR

Türkiye'nin anlaşmaya taraf olmasıyla Türk vatandaşları ve şirketleri Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı elde edecek. Adaların karasularında balıkçılık yapabilecek, denizcilik ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunabilecek. Ayrıca, Türk bilim insanları kurulacak Türk Bilim İstasyonu'nda bilimsel araştırma yapma, Türk öğrenciler Svalbard Üniversite Merkezi'nde eğitim alma imkanına erişebilecek.

ANLAŞMANIN AMACI NEDİR

Türkiye bu adımla, Arktik bölgesinin canlı ve cansız doğal kaynaklarından faydalanmayı ve bölgede gerçekleştirebileceği bilimsel ve ekonomik faaliyetlerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, Türkiye'nin Arktik Konseyi'ne gözlemci üye olma hedefi de muhafaza edilmektedir.

TÜRKİYE SON YILLARDA BÖLGEYE BAŞARILI BİLİM SEFERLERİ DÜZENLİYOR

Öte yandan, Türkiye son yıllarda Arktik bölgesine yönelik başarılı bilim seferleri düzenliyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) tarafından, Norveç'in münhasır ekonomik bölgesi ile Svalbard Adaları ve karasularında başarıyla icra edilen Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferlerinin dördüncüsü (TASE-IV) 26 Haziran - 25 Temmuz 2024 tarihlerinde tamamlandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Svalbard Adası nerede?
Ziyaretçilerine farklı deneyimler yaşatan Svalbard Adası her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor. Kuzey Kutbu'na yakın olan Svalbard Adası Kuzey Kutbu'nun da yaklaşık 750 km güneyinde yer alıyor. Adanın, Norveç Hükümetine bağlı olduğu biliniyor.
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