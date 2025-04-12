Resmi geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atmışlardı! Askerlerin alacağı ceza belli oldu

Yunanistan'da 25 Mart'ta gerçekleştirilen resmi bir geçit töreni sırasında Türkiye karşıtı slogan atan Yunanistan Deniz Kuvvetleri askerlerinin cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın 25 Mart ulusal bayramı geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atan öğrenci statüsündeki Deniz Kuvvetleri mensuplarına ilişkin başlatılan idari soruşturmada sona gelindi.

Durumdan sorumlu tutulan yetkili kişilerden bazıları için 20 gün hapis cezası kararı verilirken, olaya karıştığı tespit edilen diğer kişiler için ise daha hafif olmak üzere farklı cezalar verilmesi kararlaştırıldı.

YUNANİSTAN MAKAMLARINDAN İZAHAT İSTENMİŞTİ

Resmi geçit törenindeki olayın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Kaynaklar, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensuplarınca atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini kaydetmişti.

Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) da atılan sloganları kabul edilemez bularak, olayın araştırılmasını istemişti.