Restoran sahibinden akılalmaz tezgah! Müşteri fişini görünce şaşkına döndü

27 Haziran 2024 09:57 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:44

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Olay Avustralya'da yaşandı. Yemek siparişinde bulunan tüketici yaşadıklarını sosyal paylaşım platformu Reddit'te paylaştıktan kısa bir süre sonra gündem oldu. Yaşanan olayda Avustralya'da bir restorandan etli pilav ve gazlı içecek siparişi veren bir müşteri 40.97 dolar tutarında hesap ödedi.

Fakat hesabın beklediğinden 4 dolar fazla gelmesine şaşıran tüketici fişe baktığında neye uğradığını şaşırdı. Zira restoran sahibi ekstra komisyon yansıtmıştı.

Menüde herhangi bir şekilde yazmamasına rağmen işletmeci, hem kredi kartı komisyon ücretini hem de "cumartesi günü komisyonu" adı altında hesabın yüzde 10'unu tüketiciden tahsil etti. Bu duruma tepki gösteren tüketici durumu sosyal medyadan paylaştı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI SESSİZ KALAMADI

Birçok sosyal medya kullanıcısı da bu durum karşısında tepkilerini gizleyemedi ve işletmelerin bu konuda bir bilgilendirme ibaresi kullanması gerektiğini ifade etti.

Bazı kullanıcılar, "Eskiden işletmeler bu tür bilgileri önceden verirdi fakat artık gizlediler. Artık menüde yazan fiyatlarla ödeme yapılmıyor" ifadesini kullandı.

Başka bir kullanıcı ise, "Ben hafta sonu ekstra ücret alınmasından da rahatsızım. Restoranda nefes alma komisyonu da alsınlar" yorumunu yaptı.

Avustralya'da hafta sonu ekstra komisyonun çok fazla olduğu ve kredi kartıyla ödeme yapan müşterilere bir komisyon daha eklendiği kayıtlara geçti.