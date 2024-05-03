Rishi Sunak'ın Gazze tutumu 115 koltuk kaybettirdi! İngiltere'de İşçi Partisi yükselişte

03 May 2024 12:57 - Güncelleme : 03 May 2024 13:17

İngiltere'de belediye başkanlarının, belediye meclisi üyelerinin ve polis komiserlerinin belirleneceği dünkü yerel seçimlerin ilk sonuçları belli oldu. Muhafazakar Başbakan Rishi Sunak hükümeti ciddi kayıplar yaşadı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise kuzey İngiltere'de bazı konseylerde kontrolü ele geçirdi. İktidar partisi 115 sandalye kaybederken İşçi Partisi 60 sandalye kazandı.

GAZZE'DEKİ SAVAŞ İNGİLTERE'DEKİ SEÇİMİ BELİRLEDİ

Yerel seçimlerin ardından genel seçimlerde işi zora giren Rishi Sunak'a kaybettiren ise Gazze tutumu oldu. Önceki yıllarda İsrail'e silah satışını iki defa durdurmasına rağmen nisan ayında yaptığı son açıklamasıyla İsrail'e silah satmaya devam edeceklerini söyleyen Sunak'ın üzerindeki baskı artacak.

BBC'nin haberine göre Sunak'ın partisi, Blackpool kentinde yapılan ara seçimde yüzde 26'lık bir oy kaybı yaşayarak burayı İşçi Partisi'ne kaptırdı. İşçi Partisi lideri Keir Starmer, buradaki kazanımı "gecenin en önemli sonucu" olarak tanımladı.

İŞÇİ PARTİSİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ancak İşçi Partisi de özellikle Müslüman seçmenin yoğun olarak yaşadığı yerlerde kayıplar yaşadı. Parti yönetiminin Gazze savaşı konusundaki açıklamaları, İşçi Partisi'nin Müslüman seçmeni arasında tepkiye neden olmuştu.

14 YIL SONRA İLK

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin yerel seçimde ağır kayıplara yaşadığı aktarılırken ana muhalefetteki İşçi Partisi ise 14 yıl aradan sonra yeniden iktidara gelmek için önemli kazanımlar elde etti.

Şu ana kadar meclis için 2 bin 661 sandalyenin ancak dörtte biri sayılmışken, Muhafazakârlar 115 sandalye kaybetti; İşçi Partisi 60 sandalye kazandı.