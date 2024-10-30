Rock şarkıcısı motosiklet kazasında öldü! Kamyon ezdi geçti

30 Ekim 2024 07:12 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 07:18

Yunan rock müziği sanatçısı Filippos Roussos, Koropi' şehinde kullandığı motosiklete bir kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybetti .

Yunanistan​ müzik dünyası genç rock müzik sanatçısı Filippos Roussos motosikletine bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Roussos'un ölümü ülkeyi yasa boğdu.

KAMYONCU KAÇTI AMA KAMERA KAYDI VAR

Genç şarkıcının menajeri Bob Katsionis, Facebook'taki gönderisinde, "Bir kamyon​ motosikletine çarptı ve kaçtı. Ancak neyse ki kaza anı bir kameraya yakalandı. Savcı duruma müdahale etti" açıklamasını yaptı.

Olayın görgü tanıklarına çağrıda bulunarak polise gelip ifade vermelerini de isteyen Katsionis, yaklaşık on yıldır rock müzik dünyasında tanınan Rousso için, "Yetenekli ve nazik bir çocuktu" ifadelerini de kullandı.