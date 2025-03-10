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 | Berrak Arican

Romanya'da seçim öncesi ortalık karıştı: Nazi selamı veren aday men edildi, halk sokağa indi

Romanya'da Kasım 2024'te yapılan ve iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu birinci sırada tamamlayan Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun yeniden adaylığı onaylanmadı. Georgescu'nun Elon Musk gibi ABD'li destekçileri kararı "çılgınlık" olarak nitelendirdi.

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Romanya'da seçim öncesi ortalık karıştı: Nazi selamı veren aday men edildi, halk sokağa indi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 10:50

Romanya Merkez Seçim Komisyonu (BEC), 4 Mayıs'ta Romanya'da yeniden yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 4 bağımsız adayın başvurularını inceledi. İptal edilen seçimin ilk turunda en yüksek oyu alan ve Batı ve NATO karşıtı tutumuyla bilinen Georgescu'nun yeniden adaylık başvurusunun reddedildiği bildirildi. Açıklamada, 2 bağımsız aday için de aynı kararın alındığı kaydedildi. Bağımsız adaylardan birinin başvurusunun kabul edildiği aktarılırken, detaylı açıklamanın daha sonra yayımlanacağı ifade edildi.

''ROMANYA DÜŞERSE DÜNYA DÜŞER''

Georgescu, adaylığının reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın "diktatörlük" altında olduğunu iddia ederek, "Romanya'da demokrasi düşerse tüm demokrasi dünyası da düşer." değerlendirmesinde bulundu.

SOKAKLAR KARIŞTI

Bu arada, ret açıklamasının ardından çok sayıda Georgescu destekçisi BEC binası önünde toplandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, toplanan kalabalık ve binayı koruyan polis arasında arbede yaşandı. Kalabalığın güvenlik koridorunu aşmaya çalıştığı görüldü.

ELON MUSK'TAN KARARA ELEŞTİRİ

Georgescu’nun destekçileri arasında yer alan milyarder Elon Musk, X’te yaptığı paylaşımda kararı “çılgınlık” olarak değerlendirdi. Seçim kurulu, Georgescu’nun adaylığına karşı çoğu aşırıcılık ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki faşist liderlere verdiği destekle ilgili olmak üzere binin üzerinde şikayet aldığını açıkladı.

https://x.com/elonmusk/status/1898794109839569099

NAZİ SELAMI VERMİŞTİ

Georgescu, faşist gruplarla bağlantıları ve anayasal düzeni tehdit eden faaliyetlere karıştığı iddialarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında savcılar tarafından sorgulanmış ve Nazi selamı vermişti.

ROMANYA'DA YENİ SEÇİM 4 MAYIS'TA

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere ilk tur için 4 Mayıs'ta, ikinci tur için 18 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

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