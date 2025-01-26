Romanya'nın altınları Hollanda'da çalındı! Patlayıcı yerleştirip soydular

26 Ocak 2025 15:53 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 16:16

Romanya'nın Hollanda'ya emanet ettiği altınlar çalındı. Assen şehrinde bulunan Drents Müzesi'nin kapısı patlayıcılarla açıldı. Romanya'ya ait 4 değerli eser çalındı.

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Romanya​, sergilenmesi için Hollanda​'ya tarihi altın miğfer ve üç kraliyet bileziğinin de yer aldığı bazı eserler teslim etti. Fakat Hollanda'nın Assen şehrindeki Drents Müzesi soyuldu ve altınlar çalındı. Müzeye ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, soyguncular müzenin kapısını patlatarak içeri girdi ve 2450 yıllık geçmişe sahip eserleri çalarak hızla kayıplara karıştı.

Romanya'ya ait çalınan haberlerden en değerlisi ise "Cotofeneşti Altın Miğferi." 1927 yılında Romanya'nın Cotofeneşti köyünde bir çocuk tarafından bulunmuş ve tamamı altındandı. Arkeologlar, dönemin Daçya kralına ait olduğunu tahmin ediyor. Miğferin yaşı ise yaklaşık 2450 yıl olarak tahmin ediliyor.

''BİZİM İÇİN KARA BİR GÜN''

Drents Müzesi Direktörü Harry Tupan, soygun sonrası büyük bir şok yaşadıklarını ifade etti. Tupan, Romanya'ya mahcup olduklarını şu sözlerle ifade etti:

''Bu bizim için kara bir gün. Dün gece müzemizde yaşananların ardından derinden sarsıldık. Müzemizin 170 yıllık tarihinde böyle bir olay yaşanmamıştı.''

Soyguncuların soygunun hemen ardından kayıplara karıştığı belirtilirken, yaklaşık yarım saat sonra müze yakınlarında yanmış bir araç bulundu. Aracın soygunculara ait olduğu düşünülüyor. Soruşturma devam ediyor.