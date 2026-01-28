Rus lider Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir araya geldi! Rusya'da kritik görüşme

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bir araya geldi. İki liderin bir araya gelmesi üzerine ilk açıklama Kremlin'den geldi.
Kremlin, Putin ile Şara'nın, görüşmede Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını ele alacağını bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, liderlerin ekonomik iş birliğini ve Orta Doğu'daki durumu da değerlendireceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ise görüşmenin başında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Putin, ''Suriye ile ilişkileri geliştirmek için harika bir anlaşma hazırlanıyor. Rusya, Suriye'nin toprak bütünlüğü için tüm çabaları destekliyor.'' dedi.
Putin, sürecin ivme kazanmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Şara’yı bu konuda tebrik etti.
Fırat bölgesinin entegrasyonuna özel olarak değinen Putin, bu adımın kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Putin, ''Fırat bölgesinin entegrasyonunun bu süreçte şüphesiz önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunun, Suriye’nin toprak bütünlüğünün genel anlamda yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum'' dedi.