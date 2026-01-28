Menü Kapat
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Rus lider Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir araya geldi! Rusya'da kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye lideri Ahmet Şara Moskova'da bir araya geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki askeri varlıkların ele alındığını belirtti.

Rus lider Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir araya geldi! Rusya'da kritik görüşme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 16:52

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bir araya geldi. İki liderin bir araya gelmesi üzerine ilk açıklama Kremlin'den geldi.

Kremlin, Putin ile Şara'nın, görüşmede Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını ele alacağını bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‍liderlerin ekonomik ‍iş birliğini ‍ve Orta Doğu'daki durumu ‍da değerlendireceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise görüşmenin başında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Putin, ''Suriye ile ilişkileri geliştirmek için harika bir anlaşma hazırlanıyor. Rusya, Suriye'nin toprak bütünlüğü için tüm çabaları destekliyor.'' dedi.

Putin, sürecin ivme kazanmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Şara’yı bu konuda tebrik etti.

Rus lider Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir araya geldi! Rusya'da kritik görüşme

FIRAT BÖLGESİ VURGUSU

Fırat bölgesinin entegrasyonuna özel olarak değinen Putin, bu adımın kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Putin, ''Fırat bölgesinin entegrasyonunun bu süreçte şüphesiz önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunun, Suriye’nin toprak bütünlüğünün genel anlamda yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum'' dedi.

