Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

Rus lider Putin imzayı attı: Rusya ve İran artık stratejik ortak

Rusya ve İran artık stratejik ortak oldu. Rus lider Vladimir Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasaya imza attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rus lider Putin imzayı attı: Rusya ve İran artık stratejik ortak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 16:23

Rusya ile İran arasındaki ilişkilerde ileriye doğru bir adım daha atıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı. Putin’in onayladığı anlaşma, Rusya’nın resmi hukuki bilgi portalında yayımlandı.

RUSYA VE İRAN ARTIK STRATEJİK ORTAK

Anlaşma, Moskova ile Tahran arasında uzun vadeli iş birliğinin geliştirilmesi için yasal çerçeveyi oluşturuyor. Rusya ve İran’ı "stratejik ortak" statüsüne resmen taşıyan anlaşma, savunma, terörle mücadele, enerji, finans, ulaşım, sanayi, tarım, bilim, kültür ve teknoloji dahil olmak üzere tüm alanları kapsıyor.

Rus lider Putin imzayı attı: Rusya ve İran artık stratejik ortak

İRAN'IN RUSYA ZİYARETİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçtiğimiz hafta Moskova’da Putin ile bir araya gelmişti. Arakçi, İran ile Rusya arasında imzalanması planlanan "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"nın iki ülke arasındaki iş birliğinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, ilişkilerin tüm alanlarda derinleştirilmesi gerektiğini ifade etmişti.
Putin ise görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda iş birliği ve koordinasyonun iki halkın çıkarlarına hizmet ettiğini ve bölgesel istikrarı güçlendirdiğini vurgulamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Papa Francis hayatını kaybetti
Papa Francis için dünyanın dört bir yanından taziye mesajı geldi! Putin'in sözleri dikkat çekti
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.