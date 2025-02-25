Rus lider Putin'den ABD'ye yeşil ışık: Çin de işin içinde! Yeni dünya düzeninde eski düşmanlar dost olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazeteci Pavel Zarubin’e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Putin bu röportajda ABD'ye bir yeşil ışık daha yaktı. ABD'de başkanlık koltuğuna yeniden Donald Trump'ın oturmasıyla beraber Rusya ve ABD arasında yeni bir sayfa açıldı. Rus lider, ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementlerine ilişkin muhtemel bir anlaşmaya olumlu baktığını söyledi. Putin, konuya dair şunları söyledi:

"Bu bizi ilgilendirmiyor. Nadir toprak elementler modern ekonomimizin en önemli bileşenlerinden biri. Bunun için çok şey yapıyoruz ve daha çok şey yapmalıyız. Rusya, ABD'ye nadir toprak metalleri alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır. Bu tür kaynaklarda kesinlikle Ukrayna'dan kat kat daha fazlasına sahibiz. Rusya, toprak elementleri bakımından lider ülkelerden biri. Kuzeydeki Murmansk, Kafkasya’da Kabardey Balkar, Uzak Doğu’da İrkutsk, Yakutistan ve Tuva’da bunlara sahibiz.''

''ZELENSKİY MÜZAKERELERDEN KAÇIYOR!''

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i seçimlere gidilmesi yönünde yaptığı baskıya değindi. Putin, "O, bu müzakerelerden kaçınıyor. Neden? Çünkü eğer bu müzakereler er ya da geç, büyük ihtimalle de çok kısa bir sürede başlarsa, sıkıyönetimin kaldırılması ihtiyacı doğacaktır ve bu gerçekleştiği anda hemen seçime gidilmesi gerekiyor. O zaman seçim yapılmaması için hiçbir neden kalmayacaktır, çünkü bugün Ukrayna'da seçimler sıkıyönetim bahanesiyle yapılmıyor" diyerek Zelenskiy’in sıkı yönetim kararnameleri ile koltuğunda kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Putin, Rusya'nın verilerine göre Zelenskiy'nin en yakın siyasi rakibinin Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi olduğunu belirterek, "Londra'ya sürgün edilen Zaluzhnyi'nin oy oranı tam olarak iki kat daha fazla" ifadelerini kullandı. Putin, "Trump onu bir seçim yapmaya zorluyor. Bence onun yapmak istediği şey, Ukrayna'daki siyasi durumu iyileştirmek, toplumu güçlendirmek, Ukrayna devletinin hayatta kalması için gerekli şartları oluşturmaktır. Genel olarak bu durum Ukrayna'nın çıkarına" dedi.

''AVRUPALI LİDERLER TRUMP GİBİ DEĞİL!''

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki gelişmeleri anlayıp anlamadığı sorulan Putin, "Davranışlarına bakılırsa pek anlamıyorlar gibi geliyor. Ama asıl mesele bu değil. Gerçek şu ki ABD'nin yeni Başkanı'ndan farklı olarak Avrupa ülkelerinin siyasi liderleri (Ukrayna'da) mevcut rejime bağlı durumdalar. Çok fazla şey söylediler ve çok fazla söz verdiler. Şimdi itibarlarını kaybetmeden bu pozisyondan vazgeçmeleri çok zor veya pratik olarak imkansız. İç siyasette kendileri açısından oldukça zor ve sorumluluk gerektiren bir dönemden geçtikleri göz önüne alındığında, seçimler, yeniden seçimler, parlamentolardaki zorluklar gibi, bu şartlar altında pozisyonlarını değiştirmeleri neredeyse imkansız. Bunların aksine, ABD'nin yeni Başkanı özgür, kendisini ileriye doğru hareket etmeye ve çatışmayı çözmek için çalışmaya izin vermeyen zincirlerden kurtulmuş ve karakteri itibariyle açık sözlü. Çok özel bir konumda, sadece düşündüğünü söylemiyor, istediğini söylüyor. İşte büyük güçlerden birinin lideri olmanın ayrıcalığı" ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE TELEFON GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞTULAR?

Avrupa ülkelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik müzakerelere dahil olma istediğine değinen Putin, "Müzakere sürecine katılmak istiyorlar. Biz hiçbir zaman reddetmedik, sürekli kendileriyle görüşüyorduk. Bir ara Rusya'yı savaş alanında yenmek gibi uçuk fikirlerle bizimle herhangi bir temas kurmayı reddettiler. Eğer geri dönmek isterlerse dönsünler. ABD Başkanı ile yaptığımız telefon görüşmesine gelen tepkileri gördüm, Riyad'daki üst düzey görüşmeye gelen tepkileri gördüm. Gerçekten duygusal ve hiçbir anlamı olmayan bir durum. Çünkü, Ukrayna da dahil olmak üzere karmaşık sorunların çözümü için hem Rusya'nın hem de ABD'nin ilk adımı atması gerekiyor" dedi. Görüşmelerde temel olarak ABD-Rusya arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığını belirten Putin, "Telefon görüşmesinde ve Riyad'daki toplantıda elbette Ukrayna kriziyle ilgili konulara da değinildi, ancak özünde bu konu ele alınmadı. Biz sadece bunu başaracağımıza dair anlaştık. Bu anlamda ve bu durumda elbette Avrupa ülkelerinin katılımını reddetmiyoruz" dedi.

RUSYA-ÇİN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILABİLİR

Putin, Trump'ın Rusya'ya ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e savunma bütçelerini yarıya indirme teklifini de değerlendirdi. Putin, "Çin'in nasıl tepki vereceği konusunda yorum yapamam. Stratejik taarruz silahları ve diğer çok ciddi konularda ABD tarafından çeşitli yaklaşımlar vardı. Dolayısıyla bu konu Çin'in meselesidir. Ama ABD ile bir anlaşmaya varabiliriz, buna karşı değiliz. Bence bu iyi bir fikir. ABD yüzde 50 oranında kesintiye giderse biz de yüzde 50 oranında kesintiye gideriz. Eğer isterse Çin de katılabilir. Önerinin iyi olduğuna inanıyoruz ve görüşmeye hazırız" dedi.

ABD'YE BİR YEŞİL IŞIK DAHA

ABD’nin alüminyum ithalatına yüzde 25’lik vergi uygulamasına değinen Putin, "ABD, pazarını üreticilerimiz için açmaya karar verirse yaklaşık 2 milyon ton ihraç edebiliriz. Bunun bence fiyat istikrarı üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. Ayrıca bence en önemlisi de Amerikan şirketleri ile bu alandaki ortak çalışmalar hakkında birlikte hareket edebiliriz. Başkan'ın (Trump'ın) politikası, üretimi ABD topraklarında gerçekleştirmektir. Ama eğer Amerikan şirketleri bizimle çalışırsa bu da bir avantajdır" şeklinde konuştu.



Putin, Trump'ın "ABD ile Rusya'nın Ukrayna müzakereleri çerçevesinde ekonomik projeleri görüştüğü" yönündeki açıklamalarını da değerlendirerek, "Evet, bazı şirketlerimiz birbirleriyle temas halinde ve bu tür projeleri ele alıyorlar" dedi.