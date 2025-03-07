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 | Berrak Arican

Rus lider Putin'den savaşta ölen askerlerin annelerine skandal hediye! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşta hayatını kaybeden askerlerin ailelerine kıyma makinesi hediye etti. Rus liderin bu hediyesi, ülkede 'eleştiri fırtınasını' doğurdu.

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Rus lider Putin'den savaşta ölen askerlerin annelerine skandal hediye! Tepkiler çığ gibi büyüdü
KAYNAK:
The Sun
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 15:41

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılına girmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşta hayatını kaybeden askerlerin acılı annelerine kıyma makinesi hediye etti. Rusya, Ukrayna'yı yıpratmak için çok sayıda askeri cephe hattına zorla sokarken Putin'in bu hediyesi büyük bir öfkeye yol açtı.

Putin'in siyasi partisinin Rusya'nın Murmansk'ta hayatını kaybeden askerlerin annelerine hediye vermesi eleştiri fırtınasını doğurdu.

'ALAYCI' VE 'KALPSİZ' BİR HEDİYE

Hediyeyi alan acılı annenin ''Hediyeler ve güzel buket için teşekkür ederim. Bana ihtiyacım olan kıyma makinesini verdiniz, ben satın almak istiyordum'' demesi de tepkilere neden oldu.

Rus lider Putin'in bu hediyesi 'alaycı' ve 'kalpsizce' bulundu.

PUTİN'İN 'KIYMA MAKİNESİ' TAKTİĞİ ÖLDÜRÜYOR!

Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW), Rusya'nın 125.800 askerini kaybettiğini bunun bir nedeninin de 'kıyma makinesi' taktiği olduğunu açıkladı.

ISW, Moskova'nın çok sayıda askerini korkunç cephe hattına acımasızca sürerken, ele geçirdiği her kilometrekare toprak başına 50'den fazla asker kaybettiğini de belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Rusya-Ukrayna Savaşı nasıl başladı?
İşgal, 24 Şubat 2022 Moskova saatiyle 06.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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