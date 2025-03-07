Rus lider Putin'den savaşta ölen askerlerin annelerine skandal hediye! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşta hayatını kaybeden askerlerin ailelerine kıyma makinesi hediye etti. Rus liderin bu hediyesi, ülkede 'eleştiri fırtınasını' doğurdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılına girmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşta hayatını kaybeden askerlerin acılı annelerine kıyma makinesi hediye etti. Rusya, Ukrayna'yı yıpratmak için çok sayıda askeri cephe hattına zorla sokarken Putin'in bu hediyesi büyük bir öfkeye yol açtı.

Putin'in siyasi partisinin Rusya'nın Murmansk'ta hayatını kaybeden askerlerin annelerine hediye vermesi eleştiri fırtınasını doğurdu.

'ALAYCI' VE 'KALPSİZ' BİR HEDİYE

Hediyeyi alan acılı annenin ''Hediyeler ve güzel buket için teşekkür ederim. Bana ihtiyacım olan kıyma makinesini verdiniz, ben satın almak istiyordum'' demesi de tepkilere neden oldu.

Rus lider Putin'in bu hediyesi 'alaycı' ve 'kalpsizce' bulundu.

PUTİN'İN 'KIYMA MAKİNESİ' TAKTİĞİ ÖLDÜRÜYOR!

Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW), Rusya'nın 125.800 askerini kaybettiğini bunun bir nedeninin de 'kıyma makinesi' taktiği olduğunu açıkladı.

ISW, Moskova'nın çok sayıda askerini korkunç cephe hattına acımasızca sürerken, ele geçirdiği her kilometrekare toprak başına 50'den fazla asker kaybettiğini de belirtti.