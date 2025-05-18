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 | Berrak Arıcan

Rus lider Putin'den Ukrayna ile barış mesajı: Amacımız uzun vadeli olması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Rus lider, Ukrayna'da uzun vadeli barışı hedeflediklerini söyledi.

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Rus lider Putin'den Ukrayna ile barış mesajı: Amacımız uzun vadeli olması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 13:03

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada Ukrayna ile barışın uzun vadeli olmasını hedeflediklerini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" sürdürebilmek için gerekli güce sahip olduğunu ifade eden Putin, "2022'de başlattığımızı, Rusya'nın istediği ve mantıklı sonuca ulaştırmak için yeterli gücümüz var. Bu sonuç da mevcut krizin nedenlerini ortadan kaldırmak, uzun vadeli sürdürülebilir barış için koşullar yaratılması ve Rus devletinin güvenliğinin sağlanmasıdır." dedi.

Rus lider Putin'den Ukrayna ile barış mesajı: Amacımız uzun vadeli olması

Putin, Ukrayna'da Rusça konuşan insanların çıkarlarını korumak istediklerini de söyledi.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞUNDA GERÇEKLEŞEN MÜZAKERELER

Türkiye ilk olarak Mart 2022'de Antalya'da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmıştı. Temmuz 2022'de Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna tarafından İstanbul'da varılan mutabakat sonucu Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını yeniden başlatan Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmış ve Karadeniz'den tahıl sevkiyatı yeniden başlamıştı.

Rus lider Putin'den Ukrayna ile barış mesajı: Amacımız uzun vadeli olması

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan ve Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında düzenlenen ayrı toplantılarda "Türkiye, ABD, Rusya, Ukrayna'dan heyetler, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmişti.

Rus lider Putin'den Ukrayna ile barış mesajı: Amacımız uzun vadeli olması
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Sıkça Sorulan Sorular

Rusya Ukrayna'ya ne zaman savaş ilan etti?
İşgal, 24 Şubat 2022 Moskova saatiyle 06.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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