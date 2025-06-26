Rus lider Vladimir Putin BRICS Zirvesi'ne katılamayacak! Tutuklanma ihtimali var

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetli çatışmalarla devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yakalama kararı da sürüyor. Bu yüzden Rus lider Putin, Brezilya'da düzenlenecek olan BRICS Zirvesi'ne katılamayacak.

VİDEOKONFERANSLA KATILACAK

Putin’in danışmanlarından Yuri Uşakov, UCM kararının “bazı zorluklar” oluşturduğunu söyledi ve Rus liderin 6-7 Temmuz’da Rio de Janeiro’da yapılacak zirveye videokonferans yöntemiyle katılacağını ifade etti.

Lahey merkezli UCM, Putin hakkında 2023 yılında “savaş suçu” gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. Rusya, Hindistan ve Çin ile birlikte BRICS’in kurucu ülkelerinden olan Brezilya aynı zamanda UCM’nin Roma Statüsü’ne taraf olduğu için ülkeye ayak basması halinde Putin’i tutuklama sorumluluğuna sahip.

Öte yandan Çin lideri Şi Cinping’in de ilk kez bir BRICS zirvesine katılmayacağı açıklanmıştı.