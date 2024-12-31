Rus lider Vladimir Putin ile Donald Trump görüşmesi hangi ülkede olacak? Türkiye'ye dikkat çektiler

31 Aralık 2024 15:47 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:29

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın olası görüşmesinin gerçekleşebileceği ülkeler değerlendirildi. Rus basınına konuşan uzmanlar, bu ülkelerden biri olarak Türkiye'yi de işaret etti.

ABD​'de yeniden seçilen ve Rusya-Ukrayna savaşını 24 saatte bitirebileceğini iddia eden Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​ ile görüşmesi bekleniyor. Ukrayna​'nın işgal girişimiyle beraber gerginliğin zirveye çıktığı Rusya-ABD ilişkilerinin Trump'la beraber yeniden dizayn edileceği düşünülüyor.

Rus devlet ajansı TASS ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump​'ın olası görüşmelerine hangi ülkelerin ev sahipliği yapabileceğini masaya yatırdı. Haberde, Putin ile Trump arasında yapılması planlanan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıklayan İsviçre'ye sıcak bakılmayacağı belirtildi. TASS'a göre, İsviçre tarafsızlığını kaybetmiş ülkelerden biri.

ORTA DOĞU ÜLKELERİ ÖN PLANDA

Uzmanlar, Orta Doğu ülkelerine dikkat çekti. Haberde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) görüşmeye ev sahipliği yapabileceği belirtilirken Türkiye'nin de 'dikkate değer bir aday' olduğunun altı çizildi.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin birinde Putin-Trump görüşmesinin gerçekleşme ihtimalinin bir hayli düşük olduğu belirtilirken Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) üye bir ülkenin de olamayacağı yazıldı.

Görüşmenin Katar, BAE, Suudi Arabistan'da yapılabileceği, bu ülkelerin UCM'nin yargı yetkisini tanımadığı ve Rusya-Ukrayna arasında özellikle savaş esirlerinin değişimi konusunda rol oynadığı belirtildi.

EN OLASI ADAY KATAR

Ortadoğu uzmanı Leonid Tsukanov, Putin-Trump görüşmesine ev sahipliği yapacak en olası adayın Katar olduğunu belirtiyor. Tsukanov’a göre Doha, Gazze ile ilgili diplomatik süreçte önemli bir rol oynadı ve bu durum, ABD için büyük önem taşıyor.

Tsukanov, "BAE ise daha az olası bir seçenek. Abu Dabi, Rusya ve ABD ile güçlü ilişkilere sahip, ancak aynı zamanda, iki ülke arasındaki çatışmadan fayda sağlıyor. Yaptırımlardan etkilenen şirketler için geçici bir sığınak olarak hareket ediyor ve bu durumun değişmesini pek istemez" diyor.

Siyaset bilimci ve Orta Doğu uzmanı Yelena Suponina ise Katar, BAE ve Suudi Arabistan’ın bu görüşmeye ev sahipliği yapmak için eşit derecede uygun pozisyonda olduklarını düşünüyor.

Suponina bu durumu, "Bu ülkeler zengin monarşiler ve Trump’ın zengin ülkelere olan sevgisi bilinir. Bahsedilen üç monarşinin kapasitesi, görüşmenin düzenlenmesi için kesinlikle kullanılacaktır" sözleriyle açıklıyor.

TÜRKİYE DE İŞARET EDİLDİ

Son olarak, Türkiye de dikkate alınması gereken bir aday. Zira Rusya-Ukrayna görüşmeleri, 2022 baharında Belarus’ta başlamasının ardından İstanbul’da devam etti.

Rusya Federasyonu Hükümeti’ne bağlı Maliye Üniversitesi öğretim üyesi ve Ortadoğu uzmanı İlya Vedeneyev, Türkiye'nin hem Rusya hem de Batı ile temaslarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Türkiye'nin de adaylar arasında sayılabileceğini belirten Vedeneyev'e göre, "Erdoğan liderliğindeki Türk hükümeti, Türkiye’yi uluslararası ilişkilerde aktif bir katılımcı ve Doğu ile Batı arasında arabulucu rolü oynayabilecek bir ülke olarak tanıtıyor."