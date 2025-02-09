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Dünya
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 | Berrak Arican

Rus lider Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump görüştü! Gündem: Ukrayna Savaşı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğünü ABD medyasından New York Post yazdı. İki liderin, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için konuştuğu belirtildi.

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Rus lider Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump görüştü! Gündem: Ukrayna Savaşı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 11:06

ABD medyasından New York Post (NYP), yeni Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüştüğünü yazdı. NYP'nin haberine göre, iki lider Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi konusunu ele aldı.

''İNSANLARIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK İSTİYOR''

ABD Başkanı'nın Cuma günü Air Force One uçağında verdiği röportajı aktaran gazete, Trump’ın "Putin ile kaç kez görüştünüz" sorusuna "Söylemesem daha iyi olur" cevabını verdiğini ve "Putin insanların öldüğünü görmek istemiyor" dediğini belirtti.


New York Post gazetesine, "Putin ile her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu" ve savaşı sona erdirmek için somut bir planı olduğunu söyleyen Trump, "Umarım hızlı olur. Her gün insanlar ölüyor. Ukrayna'daki savaş çok kötü. Bu lanet şeyi sona erdirmek istiyorum" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

New York Post’un haberine ilişkin Kremlin ve Beyaz Saray’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Trump, önümüzdeki hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelerek savaşın sona erdirilmesi konusunu görüşeceğini söylemişti.

 

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