Rus ordusu füze yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Hirnyk kasabası ve Odessa kentinde bulunan bir posta deposuna füze yağdırdı. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Hirnyk kasabasına füze saldırısı düzenledi.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada; Rus ordusunun saldırı sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi sağlık görevlileri bölgedeki çalışmalarına devam ederken bir yaralıyı ise ilk yardımın ardından hastaneye nakletti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
ODESSA'DA POSTA DEPOSU VURULDU
Rusya ordusu, Odessa limanında Nova Post şirketinin posta deposuna da füzeli saldırı düzenledi. Saldırıda 14 kişinin yaralandığını aktarıldı.
Füze saldırısının ardından kısa sürede şiddetlenen yangın nedeniyle deponun yükleme alanı büyük hasar görürken, ekipler alevleri kontrol altına almayı başardı. Aralarında psikologların da bulunduğu 68 kurtarma görevlisi bölgeye sevk edildi.
'HARRY POTTER KALESİ' DE FÜZELERİN HEDEFİ OLDU
Öte yandan geçtiğimiz günlerde; Ukrayna'nın Odesa limanında bulunan 'Harry Potter Kalesi' de Rusya'nın hedefi olmuştu. Yapının füzelerle hedef alındığı saldırıda 4 kişi ölmüş, 32 kişi de yaralanmıştı.