Rus satranç oyuncusu kan dondurdu! Bir anda döktü zehirlemeye çalıştı
Rusya'da düzenlenen bir satranç turnuvasında kadın satranç oyuncusu Amina Abakarova'nın rakibine ölümcül planı kan dondurdu
Rus satranç oyuncusu Amina Abakarov'nın Mahaçkale'de düzenlenen turnuvada oyun tahtasına cıva dökerek rakibini öldürme planı kamera kayıtlarına yansıdı.
MEN EDİLDİ
Rusya Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, turnuvada rakibini zehirleme teşebbüsünde bulunan Abakarova'nın ulusal müsabakalardan geçici olarak men edildiği duyuruldu. Abakarova'nın yürütülen hukuki sürecin sonuçlanmasının ardından ömür boyu men cezası alabileceği ifade edildi.
RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Olaya ilişkin Rusya basınında yer alan haberlere göre turnuvanın başlamasının ardından Abakarova'nın rakibi Umayganat Osmanova, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra kamera kayıtlarını inceleyen yetkililer, Abakarova'nın rakibini zehirleme amacıyla oyun tahtasına cıva döktüğünü tespit etti.
ŞAHSİ HUSUMETİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Osmanova'nın kendisini ve yakınlarını hoş olmayan şeyler söyleyerek rahatsız ettiğini savunan Abakarova ise yaşanan durumun satranç ya da turnuvayla ilgisi olmadığını öne sürerek eylemlerini "şahsi husumetle alakalı fevri bir karar" olarak açıkladı.
Ayrıca gözaltında tutulan Abakarova hakkında sağlığa zarar verme suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı.