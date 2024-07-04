Rusya 107 yıl sonra bir ilki yaşıyor! Belediye başkanı uyardı: Dışarı çıkmayın

04 Temmuz 2024 12:12 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:26

Rusya, 1917 yılından bu yana en sıcak yaz günlerini yaşıyor. Başta başkent Moskova olmak üzere ülke genelinde hava sıcaklıkları bir çok şehirde 35 dereceyi geçti.

FOBOS hava durumu merkezine göre, kış aylarında sıcaklıkların -40 dereceye kadar düştüğü Moskova'da, 3 Temmuz 2024 tarihi itibariyle sıcaklık 32.7 dereceye yükseldi ve bu değer 107 yıl önceki aynı gün rekorunu yarım dereceyle kırdı. Sıcak hava dalgası, Rusya'nın Pasifik kıyısından Sibirya'nın vahşi bölgelerine ve Rusya'nın Avrupa kesimlerine kadar hissedildi.

KLİMA VE VANTİLATÖR TALEPLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Sıcak hava, klima ve vantilatör talebinde büyük bir artışa neden olurken, Moskova sakinleri rekor miktarda dondurma tüketirken bir yandan da soğuk içeceklere yöneldi. Metroda ve birçok trende yolculara su dağıtıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, nüfusu 20 milyonun üzerinde olan Moskova metropol bölgesinin sakinlerine önlem almalarını ve günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

Sobyanin, "Gün boyunca hava sıcaklığı iklim normunun üzerinde olacak ve tekrar 30 derecenin üzerine çıkacak," dedi.

Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışların ve dolu olasılığının tahmin edildiğini belirtti.