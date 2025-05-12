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 | Berrak Arican

Rusya 129 bölgede saldırılar düzenledi, bir bölgeyi daha ele geçirdi

Rusya, Donetsk bölgesinde bulunan Kotlyarovka yerleşim birimini ele geçirdi. Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Rusya 129 bölgede saldırılar düzenledi, bir bölgeyi daha ele geçirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 12:49

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kotlyarovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rusya 129 bölgede saldırılar düzenledi, bir bölgeyi daha ele geçirdi

SON 24 SAATTE 129 BÖLGEDE SALDIRI

Rus ordusunun, Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kotlyarovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son 24 saatte 129 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapı unsurları, mühimmat üretim ve depolama yerleri, insansız hava aracı (İHA) depoları ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

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ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#saldırı
#savunma bakanlığı
#donetsk
#Askeri Operasyon
#Kotlyarovka
#Dünya
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