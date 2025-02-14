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 | Berkay Alptekin

Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu! İHA'lı saldırıda hasar büyük

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın İHA saldırısı sonucu Çernobil Nükleer Santrali'nin hasar gördüğünü belirtti. İlk belirlemelere göre radyasyon seviyesinde artış tespit edilmedi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 11:36

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir insansız hava aracıyla (İHA) Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini ve santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü bildirdi.

RADYASYON SEVİYESİNDE ARTIŞ TESPİT EDİLMEDİ

İlk belirlemelere göre saldırı sonrası hasarın ciddi olduğu kaydedilen açıklamada, yapının hasar gördüğü ancak yangının söndürüldüğü ve radyasyon seviyesinde artış tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada Rusya'nın nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Çernobil faciasında kaç kişi öldü?
Nükleer felaket, ilk anda santralde görevli 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak kazanın asıl yıkıcı etkileri daha sonra ortaya çıktı. Çernobil faciası bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu.
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