Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu! İHA'lı saldırıda hasar büyük

Çernobil faciasında kaç kişi öldü?

Nükleer felaket, ilk anda santralde görevli 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak kazanın asıl yıkıcı etkileri daha sonra ortaya çıktı. Çernobil faciası bazı bağımsız araştırmalara göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu.