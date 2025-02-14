Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu! İHA'lı saldırıda hasar büyük

İstanbul
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir insansız hava aracıyla (İHA) Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini ve santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü bildirdi.
İlk belirlemelere göre saldırı sonrası hasarın ciddi olduğu kaydedilen açıklamada, yapının hasar gördüğü ancak yangının söndürüldüğü ve radyasyon seviyesinde artış tespit edilmediği belirtildi.
Açıklamada Rusya'nın nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.