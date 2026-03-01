Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Rusya Devlet Başkanı Putin’den Hamaney için taziye mesajı: seçkin bir devlet adamı olarak hatırlanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İsrail’in ortak düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için taziye mesajı gönderdi. Putin mesajında "Ülkemizde Ayetullah Hamaney, Rusya-İran dostane ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan seçkin bir devlet adamı olarak hatırlanacak" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Hamaney için taziye mesajı: seçkin bir devlet adamı olarak hatırlanacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 14:03

ABD- İsrail’in ortak saldırısı nedeniyle öldüğü duyurulan dini lideri Ayetullah Ali için ’dan taziye mesajı yayınlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir , İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a gönderdiği mesajda Hamaney için taziyelerini iletti ve "İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Seyit Ali Hamaney ve aile üyelerinin, bütün ahlak ve uluslararası hukuk normlarının ihlaliyle gerçekleştirilen öldürülmesi vesilesiyle derin taziyelerimizi kabul edin" dedi.

"SEÇKİN BİR DEVLET ADAMI OLARAK HATIRLANACAK"

Hamaney’in Rusya-İran ilişkilerine yaptığı katkıları da değinen Putin, "Ülkemizde Ayetullah Hamaney, Rusya-İran dostane ilişkilerinin geliştirilmesine ve kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesine büyük kişisel katkı sağlayan seçkin bir devlet adamı olarak hatırlanacak" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İran savaşının ekonomiye etkileri! Altın uzun vadede nereye hareket edecek? Uzman isim açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi! Peki kırmızı bayrağın anlamı ne?
ETİKETLER
#rusya
#iran
#putin
#hamaney
#Taziye Mesajı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.