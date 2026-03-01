Rusya Devlet Başkanı Putin’den Hamaney için taziye mesajı: seçkin bir devlet adamı olarak hatırlanacak

ABD- İsrail’in ortak saldırısı nedeniyle öldüğü duyurulan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Rusya’dan taziye mesajı yayınlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a gönderdiği mesajda Hamaney için taziyelerini iletti ve "İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Seyit Ali Hamaney ve aile üyelerinin, bütün ahlak ve uluslararası hukuk normlarının ihlaliyle gerçekleştirilen öldürülmesi vesilesiyle derin taziyelerimizi kabul edin" dedi.

"SEÇKİN BİR DEVLET ADAMI OLARAK HATIRLANACAK"

Hamaney’in Rusya-İran ilişkilerine yaptığı katkıları da değinen Putin, "Ülkemizde Ayetullah Hamaney, Rusya-İran dostane ilişkilerinin geliştirilmesine ve kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesine büyük kişisel katkı sağlayan seçkin bir devlet adamı olarak hatırlanacak" ifadelerini kullandı.