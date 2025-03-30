Rusya Devlet Başkanı Putin’in limuzini Moskova’nın kalbinde yandı!

Moskova'nın kalbinde, Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahının yakınlarında, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi araç filosuna ait olduğu düşünülen bir limuzin alevler içinde kaldı. Olay, aracın motor kısmında başlayan ve hızla yayılan bir yangınla meydana geldi…

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) karargahı yakınında Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi araç filosundan olduğu düşünülen bir limuzinde patlama meydana gelirken, araçtan alevler yükseldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Alevler nedeniyle aracın bulunduğu sokağı siyah duman kaplarken, yangına ilk müdahaleyi çevredeki restoran çalışanları yaptı. Kremlin'in Başkanlık Mal Yönetimi Müdürlüğü'ne tahsis edildiği belirtilen aracın direksiyonunda kimin olduğu ve patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

SUİKAST GİRİŞİMİNE NÜKLEER BİR YANIT VERİLECEĞİ DUYURULMUŞTU

Son yıllarda, Putin’in güvenliğini artırmak için geniş çaplı önlemler alınmış, Putin’e yönelik herhangi bir suikast girişimine nükleer bir yanıt verileceği duyurulmuştu. Putin, seyahat için düzenli olarak limuzin filosunu kullanırken, geçmişte bu araçlardan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un da aralarında bulunduğu birçok dünya liderine de hediye etmişti.