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 | Berkay Alptekin

Rusya duyurdu! İkinci tur barış görüşmeleri yakında başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu üzerinden Rusya ile Ukrayna arasındaki büyük esir takasının gerçekleştiğini duyurdu. Öte yandan, Rusya, Ukrayna ile 2. tur barış görüşmelerin yakında yapılacağını doğruladı.

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Rusya duyurdu! İkinci tur barış görüşmeleri yakında başlıyor
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 13:35

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya ile Ukrayna arasındaki büyük esir takasının tamamlandığını ifade etti.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile İstanbul'da gerçekleştirilen barış görüşmelerinin 2. turunun yakında yapılacağını doğruladı.

Rusya duyurdu! İkinci tur barış görüşmeleri yakında başlıyor

"VATİKAN'DA YAPILMASI BİRAZ UYGUNSUZ"

Lavrov, "Zelenski'nin meşruiyeti meselesi, Ukrayna'nın çözümüne ilişkin belgelerin imzalanmasında belirleyici olacaktır," ifadelerine yer verdi. Lavrov, memorandum üzerindeki çalışmaların Moskova tarafından ileri bir aşamada olduğunu söyledi.

Vatikan'ın iki ülke arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapması fikrinin "gerçekçi" olmadığını savunan Lavrov, "Ukrayna ile ilgili görüşmelerin Vatikan'da yapılması biraz uygunsuz; Ortodoks ülkeler sorunları Katolik bir platformda tartışacaklar," dedi.

Rusya duyurdu! İkinci tur barış görüşmeleri yakında başlıyor

VATİKAN EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTİYOR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, salı günü Brüksel’de yaptığı açıklamada, Kiev’in Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında doğrudan yüz yüze bir görüşmeyle ilgilendiğini belirtmişti. Sybiha, Vatikan’ın bu görüşmeye ev sahipliği yapmayı teklif ettiğini de doğrulamıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüşerek, Vatikan'ın Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya istekli olduğunu teyit ettiği bildirilmişti.

Rusya duyurdu! İkinci tur barış görüşmeleri yakında başlıyor

BİRİNCİ TUR İSTANBUL'DAYDI

İstanbul'da Rusya ve Ukrayna'dan yetkililer üç yıl sonra ilk kez geçen hafta direkt görüşmelerde karşılıklı olarak masaya oturmuştu.

Üç yıl sonra ilk kez görüşen taraflar karşılıklı olarak 1000'er savaş esirini serbest bırakmayı kabul etmişti.

Rusya delegasyonu başkanı Medinski de yaptığı açıklamada Ukrayna tarafının Putin ile görüşme isteğinin "not edildiğini" söylemişti.

Medinski, "Her iki tarafın gelecekteki ateşkese ilişkin vizyonunu sunması konusunda anlaştığını" da belirtmişti.

Rusya duyurdu! İkinci tur barış görüşmeleri yakında başlıyor
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