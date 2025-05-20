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 | Berrak Arıcan

Rusya, Finlandiya sınırına asker yığıyor! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

Rusya'nın Finlandiya sınırı yakınlarındaki askeri altyapısını genişletmeye başladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Rusya, Ukrayna ile barış müzakerelerine geri dönerken bir yandan da askeri gücünü artırıyor.

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Rusya, Finlandiya sınırına asker yığıyor! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı
KAYNAK:
NYT
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 10:36

Rusya, yeniden Ukrayna ile masaya oturup savaşı sonlandırmak için görüşmelere geri dönerken bir yandan da Finlandiya sınırına yakın bir noktada askeri güçlerini artırıyor. ABD basınından New York Times'ın (NYT) haberine göre, Rusya, Finlandiya sınırı yakınlarında askeri altyapı inşasına da başladı. Planet Labs’in uydu görüntülerine yansıyan fotoğrafta, çadırlar, savaş uçakları için alanlar ve askeri araçlar için depolar olduğu görüldü.

Rusya, Finlandiya sınırına asker yığıyor! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

UKRAYNA SAVAŞININ ARDINDAN RUSYA'NIN STRATEJİSİ

NATO yetkilileri tarafından da onaylanan görüntüler hakkında Rusya'nın, Ukrayna savaşının ardından ne yapacağıyla ilgili stratejiyi ortaya koyduğu belirtildi. NYT haberinde, geniş ve uzun vadeli bir genişlemenin ilk aşaması olduğunu yazdı.

NATO yetkilileri ise uydu görüntülerini değerlendirdiklerinde Ukrayna savaşı başlamadan önce Ukrayna sınırına yakın bölgede yaşanan askeri konuşlanmaya benzemediğini ifade ettiler. Haberde, “Ukrayna savaşı ile meşgul olan Rusya’nın sınırda halen çok az askeri var ve Finler de henüz bunların hiçbirinin çok da büyük bir tehdit oluşturmadığında ısrar ediyor.” denildi.

FİNLANDİYA SINIRINA ÇOK SAYIDA ASKER GÖNDERECEK

Rusya'nın Ukrayna ile şiddetli çatışmalarının sona ermesi durumunda Finlandiya sınırına çok sayıda asker göndereceği öne sürüldü. Finlandiyalılar ise Rusya’nın güçlerini tehdit edici seviyelere kadar güçlendirene kadar yaklaşık 5 sene geçeceğini düşünüyor.
Finlandiya Savunma İstihbarat Direktörü Pekka Turunen, “Çok daha yüksek seviyelerde askeri güçlerden bahsediyoruz” diye konuştu. Rusya ordusunun son dönemde yaşadığı genişlemeye işaret edilen haberde görüşlerine yer verilen üst düzey bir NATO yetkilisi, “Ukrayna savaşı ne zaman biterse Rusya güçlerini daha da kuzeye konuşlandıracaktır” dedi.

Rusya, Finlandiya sınırına asker yığıyor! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

HELİKOPTERLER 20 YILDIR BURADA DEĞİLDİ

Uydu görüntüleri, Rus helikopterleri Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde bulunan liman kenti Murmansk yakınlarındaki üsse döndü. Helikopterler, 20 yıldır burada değildi. Ayrıca Rus savaş uçağı da yakın zaman önce Olenya hava üssünde görüldü. Burası da Dinlandiya sınırına 160 kilometreden daha yakın bir bölgede yer alıyor.

Görüntüleri değerlendiren analist Emil Kastehelmi, Rusya’nın birliklerini tümen haline getirdiğini, bunun da sınırların yakınındaki Rus birimlerinde binlerle ölçülen bir artış olacağı anlamına geldiğini anlattı. Kastehelmi, gelecek yılların Ukrayna savaşının nasıl ve ne zaman bittiğine bağlı olarak Finlandiya sınırına çok büyük değişimler getireceğini sözlerine ekledi.

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