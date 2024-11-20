20 Kasım 2024 11:50 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:13

Kremli Sarayı'na yakın Rus bir gazeteci, ABD'nin ATACMS füzelerini konuşlandırdığı İngiliz üslerine ev sahipliği yapan Güney Kıbrıs için vatandaşlarına "seyahat etmeyin" uyarısı yaptı. Bu duyuru, Rusya'nın veya mKıbrıs adasını vurabileceği şeklinde yorumlandı.

Füze tehdidi" korkuları Akdeniz​'e de sıçradı. Kremlin​'in önde gelen propagandacılarından Tina Kandelaki, Kıbrıs​ adasındaki bir İngiliz askeri üssünün saldırı riski altında olabileceği konusunda uyardı. 49 yaşındaki bir TV sunucusu ve Vladimir Putin'in destekçisi olan Tina Kandelaki, adadaki bir ABD üssünün olası bir saldırı nedeniyle tehlike altında olabileceğini iddia etti.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ AY İÇİNDE..."

Haber, Ukrayna'nın ABD tarafından sağlanan ATACMS'leri kullanarak Rusya'ya daha da derinlemesine girmesi için yeşil ışık yakılmasının hemen ardından geldi . Putin'in Ukrayna'daki savaşını başından beri destekleyen Kandelaki, "Arkadaşlar, megaloman (Volodimir) Zelenski'nin Rus topraklarına Amerikan, İngiliz ve Fransız füzeleri ateşlemesine izin verildikten sonra önümüzdeki birkaç ay içinde kesinlikle gitmemenizi tavsiye edeceğim bir yer biliyor musunuz? Suriye ve Lübnan'dan Kıbrıs'a sadece birkaç yüz kilometreden biraz fazla bir mesafe var ve bu ülkelerdeki çeşitli silahlı gruplar füzelerini yanlışlıkla rotasından çıkarıp İngiliz üslerini vurabilir" dedi.

ATACMS'LER KONUŞLU

ABD ve diğer NATO ülkelerinin dünyanın dört bir yanında, uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahların aniden ortaya çıkabileceği sıcak noktaların yakınında çok sayıda askeri üssü bulunuyor. Kıbrıs Adası'nın Rum tarafında İngiltere'ye ait üslere yakın bir zamanda ATACMS füzeleri konuşlandırılmıştı.