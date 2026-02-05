Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin takası yapıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerde varılan karar gereği 314 esir askerin değişimi gerçekleştirildi.

Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin takası yapıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 23:52
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 23:52

2022'den beri devam eden Rusya Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için henüz net bir sonuca ulaşılmazken Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki ABD-Rusya-Ukrayna zirvesinde alınan karar gereği yeni bir gelişme yaşandı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan 157 Rus askerinin geri gönderildiği, karşılığında ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 157 esir askerin teslim edildiği bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin takası yapıldı

Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Kursk bölgesi sakini 3 Rus vatandaşının da geri gönderildiği belirtilen açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD, Rus askerlerinin esaretten kurtarılması sürecinde insani yardımda bulundu." ifadesi kullanıldı.

Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı hastanelerde tedavi ve rehabilitasyon için ülkelerine nakledilecekleri kaydedildi.

ZELENSKİY: BUNUN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile esir takasında askerler ile Ukraynalı sivillerin de evlerine geri getirildiğini belirterek, "Çoğu 2022'den beri esaret altındaydı." ifadesini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında 314 esir askerin takası yapıldı

Zelenskiy, esir takasının gerçekleştirilmesinde yer alan herkese teşekkür ederek, "Bugün yapılan takas, uzun bir aradan sonra gerçekleşti ve bunun gerçekleştirilebilmesi çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Ukraynalı esirlerin serbest kalması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Her bir ismin üzerinde tek tek çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin ilki Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı. Taraflar arasındaki ikinci tur görüşmeler de dün başlamış ve bugün sona ermişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmeler kapsamında 314 esirin takas edilmesi konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu.

ETİKETLER
#savunma bakanlığı
#zelenskiy
#esir takası
#rusya-ukrayna savaşı
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Abu Dabi Zirvesi
#Dünya
