Trump Venezuela'yı hatırlatıp İran'ı yine tehdit etti: Vurulmamak için müzakere ediyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da yer alan bir otelde Ulusal Dua Kahvaltısı etkinliğinde konuşma yaptı.

Çok sayıda Temsilciler Meclisi ve Senato üyesinin de katıldığı etkinlikte Trump, Venezuela'yı işaret ederek İran'a tehditler savurdu.

"ABD İLE VENEZUELA DÜNYA PETROLÜNÜN YÜZDE 68'İNE SAHİP"

ABD Başkanı, en son askeri operasyonla Devlet Başkanı Maduro'nun kaçırıldığı Venezuela hakkında "Bizden sonra en fazla petrole sahip ülke (Venezuela) onlar. İki ülke olarak dünya petrolünün yüzde 68'ine sahibiz." dedi.

"İRAN SALDIRMAMIZI İSTEMEDİĞİ İÇİN MÜZAKERE EDİYOR"

Amerikan ordusunu daha fazla güçlendirdiklerini anlatan Trump, "Onlar (İranlılar), bizimle müzakere ediyorlar çünkü onları vurmamızı istemiyorlar. Biliyorsunuz, İran'a giden büyük bir filomuz var." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...