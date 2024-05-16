Rusya, İngiltere’ye misilleme yaptı: 1 hafta içinde ülkemizi terk etsin!

16 May 2024 21:25 - Güncelleme : 16 May 2024 21:25

Ukrayna saldırılarına devam eden Rusya, Avrupa, ABD ve İngiltere ile sık sık gerilim yaşıyor. İngiltere, Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetleri gerekçesiyle yeni bir karar aldı.

İngiltere’nin Rusya’nın savunma ataşesini sınır dışı edeceği ve Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldıracağını açıklaması sonrası Rusya’dan misilleme geldi.

''İSTENMEYEN KİŞİ''

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği’ndeki askeri ataşesinin “istenmeyen kişi’ ilan edildiği duyurularak, “6 Mayıs'ta, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin bir temsilcisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bu ülkenin yetkilileri tarafından Londra'daki Rusya Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşesiyle ilgili 8 Mayıs'ta alınan düşmanca ve temelsiz kararla ilgili olarak güçlü bir protesto yapıldı. İngiliz diplomat yukarıdaki karara cevaben, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Andrian Coghill'in 'istenmeyen kişi' ilan edildiği konusunda bilgilendirilmiştir. Kendisinin bir hafta içinde Rusya Federasyonu topraklarını terk etmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İNGİLTERE'YE MİSİLLEME DEVAM EDECEK

İngiltere’ye karşı misillemelerin devam edeceği aktarılan açıklamada, “İngiliz tarafının 8 Mayıs'ta açıkladığı Rusya karşıtı dostane olmayan eylemlerine yönelik tepkimiz bu önlemle bitmemiştir. Gerilimi tırmandıranlar, misilleme niteliğindeki diğer adımlar konusunda bilgilendirilecektir” denildi.